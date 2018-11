I legali di Corona | La lite con la Blasi era concordata

GF Vip - i legali di Fabrizio Corona rivelano : la lite con Ilary Blasi «frutto di un accordo per incrementare gli ascolti». Ecco i suoi cachet : Corona vs Blasi La lite tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi al Grande Fratello Vip è stata una commedia, recitata da entrambe le parti, frutto di un accordo. A sostenerlo sono i legali dello stesso Corona in un documento depositato agli atti nell’ambito del procedimento con cui il Tribunale di Sorveglianza di Milano è stato chiamato a decidere se confermare oppure no l’affidamento terapeutico dell’ex re dei paparazzi. A ...