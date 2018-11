I giudici del Tribunale di Messina | hanno deciso una condanna e due assoluzioni

X Factor - Anastasio strega pubblico e giudici col suo inedito “La fine del mondo” : standing ovation per il rapper napoletano : Successo di pubblico e sui social per Anastasio, il rapper napoletano, che ha portato a X Factor, in onda ogni giovedì alle 21.15 su SkyUno, il suo inedito La fine del mondo (già ascoltato, seppur in una versione più “grezza”, ai provini). La quinta puntata live, dedicata agli inediti dei concorrenti, è stata vista da 1.195.176 spettatori medi, con 2.219.416 spettatori unici, con uno share del 4,9% e un picco del 6,6%, alle 23.35, ...

Anastasio è 'la fine del mondo' : l'inedito travolge giudici e social : Aveva già stupito con la sua scrittura reinterpretando brani cult, l'ultimo ''Another brick in the wall'' dei Pink Floyd. Nella puntata di X Factor dedicata agli inediti, Anastasio ha colpito ancora ...

L’inedito di Anastasio è La Fine Del Mondo tra gli applausi del pubblico e i complimenti dei giudici (video) : L’inedito di Anastasio si intitola “La Fine del Mondo” ed è il brano con il quale si è presentato alle audizioni e con il quale si è aggiudicato quattro sì. Ad X Factor 12, Anastasio ha potuto collaborare con il produttore e rapper Don Joe, con il quale ha riarrangiato il brano dopo aver cambiato anche parte di una strofa. Nella puntata di stasera 22 novembre si è esibito portando sul palco “La Fine del Mondo”, un brano che il pubblico ha ...

Sicilia - Musumeci cambia il rendiconto dopo la parifica della corte dei Conti. I giudici : “Mai successo niente del genere” : È scontro tra la corte dei Conti della Sicilia e il governo regionale di Nello Musumeci. I magistrati contabili hanno contestato al governatore di avere sostituito il rendiconto generale della Regione per il 2017, che era già stato parificato dalla stessa corte a luglio. Al suo posto all’Assemblea regionale Siciliana è stato testo trasmesso un nuovo testo per l’approvazione. “Mai successa una cosa del genere“, ha ...

Tale e quale show - la rivolta del pubblico in diretta contro i giudici : 'Scandalosi - doveva vincere lui' : contro Tale e quale show con Carlo Conti è scoppiata la protesta del pubblico, in particolare contro i giudici, dopo l'esibizione di Filippo Bisciglia. L'ex conduttore di Temptation island si è ...

Sulla morte di Desirèe Mariottini - i giudici del Tribunale del Riesame di Roma hanno deciso di alleggerire l'accusa di stupro : I giudici del Tribunale del Riesame di Roma, hanno deciso oggi, che non vi sono elementi sufficienti tali da poter suffragare la colpevolezza dello spacciatore nigeriano Cisco, avendo riguardo all'...

Tu Si Que Vales : giudici e conduttori commossi per la toccante e drammatica storia della piccola Chicca. Guarda il VIDEO : Commozione in studio per la storia di Chicca, ammalatasi a 13 anni. Un momento toccante ed emozionante durante la puntata di Tu si que Vales. Durante la puntata di sabato 10 novembre 2018... L'articolo Tu Si Que Vales: giudici e conduttori commossi per la toccante e drammatica storia della piccola Chicca. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Nicola Porro - attacco totale ai giudici : 'Tra qualche anno dovremmo occuparci della separazione dei poteri' : A differenza delle alte burocrazie di Stato, senza le quali è tecnicamente difficile governare a Roma, l' influenza della magistratura è stata più politica. Una sorta di terza Camera, etica, del ...

Polonia - via libera dei giudici a "marcia dell'indipendenza" : La magistratura polacca ha recentemente autorizzato lo svolgimento della ' marcia dell'indipendenza ', corteo diretto a celebrare, l' 11 novembre , il centenario dell'emancipazione della Polonia dal ...

Atac - i giudici : «Indagini patrimoniali sui manager causa del deficit» : manager irresponsabili e assessori latitanti hanno prodotto, assieme, il gran disastro Atac, quantificato in un miliardo e trecento milioni di debiti. Ora, però, andando a ritroso nei consigli di ...

Matteo Salvini - sulla nave Diciotti crolla l'inchiesta del pm Patronaggio : la pietra tombale dei giudici : l'inchiesta sulla nave Diciotti a carico del ministro dell'Interno Matteo Salvini è sempre più vicina all'archiviazione. L'ultimo colpo di scena arriva dal tribunale dei ministri di Palermo che hanno ...

Polonia - la Corte di giustizia accoglie il ricorso Ue : “Sospendere l’abbassamento dell’età pensionabile dei giudici” : “Sospendere immediatamente l’abbassamento dell’età pensionabile dei giudici”. L’ordine diretto a Varsavia arriva dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha accolto la richiesta di provvedimento cautelare proveniente dalla Commissione. Il 3 aprile scorso è entrata in vigore in Polonia la legge che abbassa da 70 a 65 anni l’età di pensionamento dei magistrati, permettendo così al premier ...

Cortesie per gli ospiti - nuovi giudici e nuova serie : le anticipazioni della prima puntata (live dalle 20.10) : Il momento è arrivato: Cortesie per gli ospiti torna su Real Time (DTT, 31) da oggi, lunedì 8 ottobre, con nuovi giudici e una nuova programmazione. Non si va più in prime time, ma in (pre) access dal lunedì al venerdì alle 20.10 e noi seguiremo la prima puntata con il liveblogging di TvBlog. Cortesie per gli ospiti 2018, il reboot Cambia la collocazione ma non il formato, né lo spirito del programma: in tutto sono state realizzate 40 ...

Processo Menarini - i giudici di Appello tirano di nuovo in ballo l'ipotesi della truffa : Sette ore di udienza, dalle 9,30 alle 16,30, hanno caratterizzato l'apertura a Firenze del Processo di Appello, il cosiddetto "Processo Menarini", dal nome della storica industria farmaceutica, per la ...