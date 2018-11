I Carabinieri smentiscono il gommista di Arezzo | ' 38 furti? Cifra un po' lievitata'

Blastingnews

(Di venerdì 30 novembre 2018) Monica Dallara, capitano deidi Cortona, e Giovanni Rizzo, comandante del nucleo operativo deidi, hanno smentito quanto affermato dalFredy Pacini. L'imprenditore toscano, che nella notte di mercoledì ha ucciso un ladro, aveva infatti sostenuto di essere stato vittima di 38. Un numero di intrusioni che lo avrebbero costretto a presidiare il proprio posto di lavoro anche di notte, dormendo nella sua officina armato di pistola. Agli atti, però, risulta che le denunce depositate siano solo sei, comprensive dei tentativi di furto non andati a 'buon fine'.: 'Ha sporto sei denunce, non 38' "Nel 2014 il signor Fredy Pacini denunciò due, per un ammontare complessivo di quarantamila euro. - ha spiegato Monica Dallara a Fanpage - Da allora afferma di vivere all'interno della sua azienda ma, negli ultimi quattro anni, risultano ...