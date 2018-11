Hotel Marriott hackerato | a rischio dati clienti

Home sharing - gli Hotel Marriott sfidano Airbnb : case di lusso in condivisione : Il St Regis di Marriott a Dubai La catena statunitense di alberghi Marriott, la più grande al mondo dopo la fusione con Starwood, lancia la sfida ad Airbnb nel campo dell’Home sharing. Dopo l’esperimento di Londra, il gruppo che ha 3.700 alberghi in 130 Paesi del mondo, estende a Roma, Parigi e Lisbona il suo piano di risposta al boom delle case in condivisione. Nelle quattro destinazioni i viaggiatori potranno decidere se dormire in ...