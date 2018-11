Hacker attaccano gli alberghi Marriott | rubati i dati di 500 milioni di clienti

Hacker attaccano Facebook - pubblicati 81mila messaggi privati : Facebook (Loic Venance/Afp/Getty Images) Degli Hacker hanno comunicato alla Bbc di essere in possesso di dati di 120 milioni di utenti Facebook di cui pare abbiano già pubblicato i messaggi privati di 81mila. Probabilmente i dati in questione sono stati trafugati tramite estensioni del browser atte a carpire tali dati, siccome lo stesso Facebook dichiara di non aver subito una violazione della sicurezza. Gli Hacker hanno cercato di vendere i ...