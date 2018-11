GUERRA DEI DAZI USA-CINA La sfida tra Xi e Trump può cancellare l' Italia

Trump è in vantaggio. La GUERRA DEI dazi con la Cina porta risultati - per ora - : ... nemico strategico che entro il 2030 potrebbe superare per dimensioni l'economia americana e contemporaneamente diventare la potenza mondiale di riferimento " un confronto che passa dalla trade ...

La Grande GUERRA : quando la Cirio faceva le granate al posto dei pelati : Nell'economia di guerra ebbero una parte e un profitto, sia pure inferiore a quello delle aziende meccaniche, chimiche e della gomma, anche le industrie alimentari. Come la Barilla di Parma, per ...

Voci della Grande GUERRA : in un archivio digitale a confronto l'italiano dei soldati e quello della propaganda : Online il database messo a punto dalle università di Pisa e Siena, Cnr e Accademia della Crusca. Per la prima volta insieme lettere, diari, scritti di letterati e articoli apparsi sulla stampa nazionale dal 1914 al 1918. Uno strumento per conoscere non solo la storia di quegli...

Oggi è la Giornata dell’infanzia - eppure metà dei bambini del mondo vive tra GUERRA e fame : Il 20 novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. eppure oltre metà dei bambini del mondo deve fare i conti con guerre, fame e discriminazioni. Dai bambini che muoiono di malattia e fame, fino a quelli esclusi dall'educazione, per arrivare alle spose bambine: Oggi più che mai l'infanzia è in pericolo.Continua a leggere

Rifiuti : Conte dichiara 'GUERRA ai roghi' tossici. Oggi Cdm a Caserta sulla 'Terra dei Fuochi' : Al vertice saranno presenti il premier e 7 ministri. Fra le misure anche una cabina di regia con le amministrazioni locali. Ma restano le distanze tra Lega e M5s sull'utilizzo dei termovalorizzatori. ...

Il premier Conte alla GUERRA DEI rifiuti : 'Basta roghi - mai più terre dei fuochi' : 'Basta ai roghi tossici, mai più terre dei fuochi. Lunedì sarò a Caserta, con sette ministri di questo governo, per firmare il Piano d'azione per il contrasto dei roghi di rifiuti. Il governo del ...

GUERRA ai bagarini : in Manovra biglietti dei concerti con nome e cognome : 232 in materia di rivendita dei titoli di accesso a spettacoli da parte di soggetti diversi dai titolari dei sistemi per la loro emissione». Ve lo ricorderete: è il provvedimento che l'allora ...

Milano - in un murales "la GUERRA DEI Socials" tra Salvini e Di Maio - : L'artista di strada Tvboy ha disegnato in Corso di Porta Ticinese i due vicepremier che, dandosi le spalle, si sfidano "a suon di like e dirette Facebook". A marzo li aveva raffigurati mentre si ...

La GUERRA in Yemen è arrivata a Hodeidah : La coalizione guidata dai sauditi sta provando a riconquistare la città portuale Yemenita controllata dai ribelli houthi: almeno 149 persone sono state uccise nelle ultime 24 ore

Memorie dal fronte - la GUERRA DEI nostri nonni : il diario di trincea inedito di un soldato lucano sul Carso : Tu ci hai dato le nostre bandiere che ci fossero pegno d'amor oggi in pegno le reca il dovere dove solo si vince o si muor Canzone di trincea In guerra era scesa una nazione, non più una mera entità ...

La GUERRA DEI dazi Usa-Cina : cosa cambia con il midterm? - : Finanza & Dintorni La guerra dei dazi tra USA e Cina: cosa cambia con le elezioni di medio termine? Non molto in realtà. Per tutti.

La magistratura francese si occupa dei criminali di GUERRA siriani : I giudici vorrebbero processare tre uomini chiave del governo siriano per la scomparsa e la morte di due cittadini francosiriani. Ma il procedimento rischia di restare lettera morta. Leggi

«Sono pronta alla GUERRA DEI Roses» : Il primo titolo del "Fiore all'occhiello" di Torino Spettacoli. E se il confronto con un film che ha conquistato tre Golden Globe e un'interpretazione che ha reso indimenticabile il personaggio di ...

Raggi e la GUERRA DEI mondi a Roma : Roma. Va in scena già, sotto il cielo di Roma, la guerra dei mondi Lega-Cinque Stelle, in attesa che Virginia Raggi venga giudicata nel processo per falso sul caso Marra (sentenza attesa il 10 novembre). Il consigliere comunale Maurizio Politi, passato da Fratelli d’Italia alla Lega, ha espresso un’