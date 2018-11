Guanti bianchi | l' Europa maneggia l' affaire Italia con cautela | il timore di un' altra

huffingtonpost

(Di venerdì 30 novembre 2018) L'Unione Europea continua a tenere il dito sul grilletto contro l'. Ieri gli sherpa dell'Ecofin hanno dato un sostanziale ok alla procedura di infrazione sul deficit legata al debito, proposta dalla Commissione Europea per Roma. Eppure l'Ue ancora non spara. Il trattamento verso Roma è con i: si teme un'Brexit e più pesante perché colpirebbe al cuore la zona euro. Tanto che comincia a barcollare anche la data del 19 dicembre, che secondo i rumors doveva essere quella buona per la Commissione Ue per pubblicare le raccomandazioni per l', prima dell'apertura formale della procedura di infrazione a gennaio. Anche le raccomandazioni, cioè i 'compiti' che Roma dovrebbe svolgere per ridurre il debito, potrebbero slittare al nuovo anno.Certo, c'è da vedere cosa diranno gli altri Stati della zona euro all'Eurogruppo di ...