Gruppo PSA-Toyota - La fabbrica dellAygo | della C1 e della 108 passa ai giapponesi

Gruppo PSA-Toyota - La fabbrica dellAygo - della C1 e della 108 pass ai giapponesi : Il Gruppo PSA e la Toyota Motor Corporation hanno rinnovato l'accordo di collaborazione per il mercato europeo: oltre a dare priorità ai veicoli commerciali, l'intesa prevede anche il passaggio ai giapponesi della fabbrica ceca di Kolin, gestita a partire dal 2002 dalla joint venture Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech s.r.o. e sede delle linee che assemblano le vetture di segmento A per conto dei due gruppi.La casa delle ...

Opel - Ottimismo dopo il primo anno nel Gruppo PSA : Ritorno allOttimismo in casa Opel, che dichiara risultati positivi dopo un anno del piano strategico Pace, che dovrebbe portarla a essere "redditizia in modo sostenibile, elettrica e globale". La Casa tedesca ha registrato un utile di 502 milioni di euro nei primi sei mesi del 2018 e "continuerà a lavorare duramente per il successo", come ha sottolineato il ceo Michael Lohscheller.Migliorare la competitività. Una leva ...

Gruppo PSA - sul tetto del mondo in Europa" : Crescita del fatturato di +7,8% nel 3° trimestre 2018, nei nove mesi siamo a 54 miliardi di euro, pari ad un +29,1%,: così il Gruppo Psa, grazie anche alla forte incremento della quota di mercato in ...

Gruppo PSA - Nuova piattaforma ed elettrificazione per tutta la gamma : In concomitanza con il Salone di Parigi il Gruppo Psa ha diffuso nuove informazioni sulla Nuova piattaforma modulare Cmp, che debutta sul mercato con la DS 3 Crossback. Sviluppata in collaborazione con il partner cinese Dongfeng, rientra nella strategia globale Push to Pass e sarà sempre più importante nella gamma dei vari marchi del Gruppo francese: Citroën, Peugeot, DS, Opel e Vauxhall.Apre all'elettrico. Il Gruppo PSA porterà tutti ...

Massimo Palumbo - Gruppo PSA - Come cambia il concessionario nell'epoca digitale - VIDEO : Proseguono gli incontri con i manager delle Case automobilistiche alla Quattroruote Academy, e questa volta lesperto è il responsabile del Digital della filiale italiana del Gruppo PSA, Massimo Palumbo, 46 anni, laureato in Scienze politiche con una tesi intitolata Internet e il commercio elettronico. Labbiamo intervistato in occasione della sua lezione. Ragione online, emozione in concessionaria. Al Master in Digital Marketing, prima ...

Gruppo PSA - Dal 2019 tutti i modelli con l'elettrico o l'ibrido plug-in : A partire dall'anno prossimo, ogni nuovo modello lanciato dai cinque marchi del Gruppo PSA (Peugeot, Citroën, DS, Opel, Vauxhall) avrà una variante elettrica o ibrida plug-in. un piano organico e ambizioso, quello del Costruttore francese. Che dovrebbe portare nel 2021 a una gamma con 15 modelli a elettrificazione "intensa" - otto plug-in e sette elettriche pure - e che una volta completato, nel 2025, vedrà una motorizzazione Phev o ...