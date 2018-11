Grey’s Anatomy 15: Jo presto incontrerà… SPOILER

ilnotiziangolo

(Di venerdì 30 novembre 2018) Grey’s15& news – Ancora novità per il medical drama di Shonda Rhimes, che prosegue a passo spedito verso l’episodio 331. Ci sarà uno special da non perdere, visto che all’inizio del 2019 lo show riuscirà a superare ER come medical drama più longevo del piccolo schermo. Glidi Grey’s15 ci parlano per lo più di Jo, che fino ad ora abbiamo visto più o meno felice nel suo nuovo ruolo di moglie.Grey’s15e anticipazioni: in arrivo una puntata mono… medica Difficili o leggeri, i casi sono sempre stati al centro dello show che da 15 anni continua a riscuotere successo ed applausi. E non solo, visto che i drammi che interessano tutti i protagonisti riescono ad avere un ruolo di primo piano nella narrazione. In occasione del traguardo che avverrà il prossimo anno, ovvero il fatidico episodio 331, ...