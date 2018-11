Grande Fratello Vip | la lite tra Corona e la Blasi potrebbe essere tutta una farsa

Grande Fratello Vip : "La lite di Fabrizio Corona e Ilary Blasi era un accordo" - l'atto ufficiale della Procura di Milano : "La querelle con Ilary Blasi, frutto di un accordo al fine di incrementare gli ascolti", gli atti ufficiali della difesa depositati dal Tribunale di Sorveglianza di Milano.

Grande Fratello Vip 3 - puntata 30 novembre 2018 : anticipazioni e diretta : Grande Fratello Vip è il reality show in onda su Canale 5, condotto in prima serata da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista, ogni lunedì sera.Oltre alla puntata in onda in prima serata, ogni giorno è possibile seguire il daytime nelle varie finestre in onda sulle reti Mediaset.prosegui la letturaGrande Fratello Vip 3, puntata 30 novembre 2018: anticipazioni e diretta pubblicato su Gossipblog.it 30 ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte e il raptus sott'acqua con Giulia Salemi : la mano finisce proprio lì : Un record d'amore al Grande Fratello Vip . In piscina, gli inquilini del reality, si cimentavano con una prova piuttosto peculiare: resistere il più a lungo possibile baciandosi sott'acqua, dunque ...

Fabrizio Corona - la lite con Ilary Blasi era finta : “Tutto studiato a tavolino per alzare gli ascolti del Grande Fratello Vip” : Era tutto finto. La lite tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi in diretta al Grande Fratello Vip è stata studiata a tavolino dagli autori per aumentare gli ascolti del programma di Canale 5. Così si legge infatti in un documento ufficiale depositato agli atti del procedimento in cui il Tribunale di Sorveglianza di Milano deve decidere se confermare o no l’affidamento terapeutico dell’ex re dei paparazzi dai suoi legali. Come riferisce il Corriere ...

Grande Fratello Vip 2018/ Chi uscirà tra Lory Del Santo e Benedetta Mazza? Testa a testa nei sondaggi - IlSussidiario.net : Grande Fratello Vip 2018, chi sarà eliminata tra Benedetta Mazza e Lory Del Santo? testa a testa nei sondaggi tra le due bionde della casa.

Fabrizio Corona d’accordo con Ilary Blasi al Grande Fratello Vip? Selvaggia Lucarelli indaga sui loschi affari dell’ex re dei paparazzi : Fabrizio Corona era d’accordo con Ilary Blasi al Grande Fratello Vip? Le accuse di Selvaggia Lucarelli all’ex re dei paparazzi Che tra Fabrizio Corona e Selvaggia Lucarelli non corra buon sangue è noto a tutti, ma all’indomani del gossip che ha coinvolto l’ex re dei paparazzi con Asia Argento e delle polemiche che hanno accompagnato l’apparizione del catanese al Grande Fratello Vip, la giornalista spara a zero ...

Grande Fratello Vip - lite tra Francesco e Giulia per uno scherzo : 'Non ti fidi di me' : Ennesima lite all'interno della casa del Grande Fratello Vip tra Francesco Monte e Giulia Salemi, la presunta coppia che quest'anno sta catalizzando su di sé le attenzioni del pubblico. I due hanno vissuto diversi momenti di alti e bassi, e continuano ad essere protagonisti di accesi scontri tra le mura della casa, anche se i motivi che li portano a discutere spesso sono piuttosto futili. Ieri sera, ad esempio, Monte ha organizzato uno scherzo a ...

Grande Fratello Vip 3 - Francesco Monte : "Giulia Salemi? Mi sta facendo credere che le favole esistono ancora..." : Francesco Monte, concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip, si è lasciato andare a parole importanti, parlando del suo rapporto con Giulia Salemi, nato all'interno della casa di Cinecittà.Peccato, però, che la Salemi non fosse presente alla conversazione visto che l'ex tronista di Uomini e Donne ha riservato queste parole a Silvia Provvedi, durante un momento di confidenza.prosegui la letturaGrande Fratello Vip 3, Francesco ...

Grande Fratello Vip - Stefano Sala e quella rivelazione-choc sulla sua ex : 'Viene a casa mia'. E Dasha? : 'Che Grande che accetta una cosa del genere'. È questo il commento di Giulia Salemi su Dasha Dereviankina . Stefano Sala , ancora una volta, si è sfogato con i suoi inquilini riguardo quello che ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte e quella frase sulla sua ex Cecilia Rodriguez : La finale del Grande Fratello Vip si avvicina e per Francesco Monte è tempo di tirare le somme, specialmente sulla sua vita sentimentale. Confidandosi in giardino con Silvia Provvedi , il gieffino ha ...