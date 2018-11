Grande Fratello Vip 3 | Francesco Monte | Giulia Salemi? Mi sta facendo credere che

Grande Fratello Vip - Stefano Sala e quella rivelazione-choc sulla sua ex : 'Viene a casa mia'. E Dasha? : 'Che Grande che accetta una cosa del genere'. È questo il commento di Giulia Salemi su Dasha Dereviankina . Stefano Sala , ancora una volta, si è sfogato con i suoi inquilini riguardo quello che ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte e quella frase sulla sua ex Cecilia Rodriguez : La finale del Grande Fratello Vip si avvicina e per Francesco Monte è tempo di tirare le somme, specialmente sulla sua vita sentimentale. Confidandosi in giardino con Silvia Provvedi , il gieffino ha ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte raccomandato? Alfonso Signorini : «Non lo conosco e non mi piace - ha le gambe a X» : Da circa una settimana 'Striscia la notizia' prende in giro Alfonso Signorini, opinionista del GF . L'accusa è quella di avere un occhio di riguardo, durante il Grande Fratello Vip, programma seguito ...

Uomini e donne - Clarissa Marchese vede Striscia la Notizia e non resiste : la bordata al Grande Fratello vip : Clarissa Marchese , ex tronista di Uomini e donne , attualmente a Miami, lascia intendere in una stories su Instagram di non aver apprezzato il Grande Fratello Vip . Nel video la Marchese sta ...

Grande Fratello Vip : Walter piange per l'ex moglie poi litiga con Andrea : Nuovo spazio dedicato alle notizie sul Grande Fratello Vip, il reality condotto da Ilary Blasi in onda ogni lunedì su Canale 5. Le novità che ci arrivano dalla casa di Cinecittà si soffermano su Walter Nudo, uno dei possibili vincitori di questa terza edizione. Proprio quest'ultimo, infatti, è scoppiato a piangere parlando del rapporto con la sua ex moglie Celine per poi scontrarsi vivamente con il suo Grande amico, Andrea Mainardi per uno ...

Grande Fratello Vip - Lory Del Santo e il tragico rimpianto dopo il suicidio del figlio : 'Cosa non mi perdono' : 'Non l'ho mai visto piangere se non per la morte del Fratello , Loren scomparso lo scorso luglio, ndr , '. Con queste parole Lory Del Santo ha voluto parlare di suo figlio maggiore Devin . La regista ...

Grande Fratello VIP - Jane Alexander non sta bene : 'Faccio fatica a mangiare' : Jane Alexander è stata una tra le protagoniste più discusse di questa terza edizione del Grande Fratello VIP. L'attrice americana ha destato molto scalpore all'interno della casa per alcune questioni: la prima tra tutte è, sicuramente, la nascita della storia d'amore con Elia Fongaro, nonostante fosse felicemente fidanzata al di fuori con Gianmarco. Il comportamento di Jane, accompagnato anche dalle frasi molto spinte e dalla mentalità ...

Il Grande Fratello Vip 2018 non va in onda oggi : le ultime due puntate previste al lunedì : Il Grande Fratello Vip 2018 non va in onda oggi e non lo farà nemmeno nei giovedì a venire. La terza edizione del reality show dedicato ai vip è ormai agli sgoccioli e Mediaset ha deciso bene di programmare le ultime puntate al lunedì sera. Ilary Blasi e Alfonso Signorini non hanno vissuto una edizione serena tanto che il reality si doveva concludere il 17 dicembre prossimo ma lo farà una settimana prima, il 10. Alcuni hanno parlato di ...

Grande Fratello Vip - Silvia Provvedi massacra Giulia Salemi : attacco personale - la crisi isterica : Al Grande Fratello Vip è rissa tra donne, in particolare tra Silvia Provvedi e Giulia Salemi . La prima è furibonda con la seconda perché, a detta sua, ha poco coraggio. Secondo Silvia, la Salemi ...

Grande Fratello Vip - Signorini replica a Striscia : "Francesco Monte raccomandato? Mi faccio una risata" : Ospite nel talk di Piero Chiambretti, l'opinionista smentisce le insinuazioni del tg satirico: "Monte non lo conosco, mai avuto contatti con lui".

Grande Fratello Vip - Cecilia Rodriguez commenta il rito della madre di Giulia Salemi : "Queste cose non si fanno" : L'argentina, ospite di CR4, dice la sua sul rituale di Fariba per far innamorare Monte della figlia.

Grande Fratello Vip - Striscia la notizia incastra il 'raccomandato' Francesco Monte : come lo aiutano : Striscia la notizia continua a lanciare accuse e sospetti su Francesco Monte e la presunta raccomandazione di cui godrebbe al Grande Fratello Vip . Negli attacchi del tg satirico al reality, l'ex ...

Grande Fratello Vip - tra gli inquilini scoppia il caos : incidente imbarazzante per Walter Nudo : La convivenza al’interno della Casa del Grande Fratello Vip sta diventando sempre più pesante per gli inquilini. Ne sa qualcosa Walter Nudo che è esasperato perché non riesce a dormire per colpa dei rumori e delle risate degli altri concorrenti: “C’ho messo due ore ad addormentarmi. Ridevate, facevate casino. Ragazzi son due mesi, se la gente sta dormendo…”. Peccato che fosse proprio lui il motivo delle loro risate: “Ridevamo perché ...

Grande Fratello Vip 3 diretta puntata 29 novembre 2018 : anticipazioni : Grande Fratello Vip è in onda con la terza edizione. L'appuntamento con la prima serata è su Canale 5 il lunedì alle 21.25 circa con Ilary Blasi conduttrice e Alfonso Signorini opinionista e la partecipazione straordinaria della Gialappa's Band. GossipBlog, magazine di Blogo, segue in liveblogging il daytime delle ore 13 (su Italia 1) e alle 16:05 (su Canale 5) con immagini e aggiornamenti testuali in tempo reale.prosegui la letturaGrande ...