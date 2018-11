Gran Turismo | in occasione di un evento il gioco è stato mostrato in 8K a 120FPS

Gran Turismo : in occasione di un evento il gioco è stato mostrato in 6K a 120FPS : In occasione di un evento dedicato all'industria di produzione video Sony ha fatto mostra di un entusiasmante filmato di Gran Turismo Sport in 8K e a 120 FPS per dimostrare la forza della sua tecnologia.Come riporta GTplanet, l'evento chiaramente non verteva su Gran Turismo, bensì su display e strumenti professionali per il video-making, per cui Gran Turismo è stato semplicemente il soggetto scelto per mettere in mostra i pannelli Sony Crystal ...

Audi e-tron GT concept - a Los Angeles la Gran Turismo del futuro [FOTO] : Da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e da 0 a 200 km/h in 12 secondi e oltre 400 km di autonomia Dopo i SUV Audi e-tron e Audi e-tron Sportback, atteso nel 2019, debutta un nuovo, inedito, modello Audi a propulsione elettrica. Questa volta caratterizzato da un’architettura prettamente sportiva e un baricentro fortemente ribassato. Audi e-tron GT concept, forte di una potenza di 590 CV, assicura prestazioni da sportiva di razza. Performance cui ...

Auto leggendarie nel nuovo aggiornamento Gran Turismo Sport : data di uscita e dettagli : Polyphony Digital rilascerà sette nuove Auto con il nuovo aggiornamento di Gran Turismo Sport in programma per il prossimo 5 dicembre. Di recente infatti lo stesso produttore del gioco, Kazunori Yamauchi, ha svelato i primi dettagli di tutte le novità in arrivo con il prossimo update. Per tutti i fan di Gran Turismo Sport è giunto il momento di conoscere le prime anticipazioni sul pacchetto aggiuntivo di Auto che verrà pubblicato con l'update di ...

FIA GT Championship : il primo campionato mondiale di Gran Turismo ha i suoi vincitori : Ieri, 18 novembre 2018, è stata scritta una nuova pagina nella storia del motorsport: a Monaco (Monte Carlo) sono stati premiati i vincitori del FIA GT Championship, il campionato mondiale di e-sport su PlayStation 4 (PS4) targato Gran Turismo e certificato dalla FIA (Fédération Internationale de l'Automobile). Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:Igor Fraga (IOF_RACING17), 20 anni, dal Brasile, ha vinto il trofeo della Coppa delle Nazioni, ...

le Finali Mondiali dei FIA Certified Gran Turismo Championships 2018 hanno il via : le Finali Mondiali dei FIA Certified Gran Turismo Championships 2018 hanno finalmente avuto il via. Il torneo, come saprete, è dedicato ai fan di Gran Turismo Sport, e si terrà a Monaco (Monte-Carlo) a partire dal 16 novembre, fino al 18 dello stesso mese. Tra i Finalisti annoveriamo anche l'italiano Giorgio Mangano, arrivato terzo alle passate Finali Europee, ma vediamo di seguito il comunicato ufficiale PlayStation per tutti i dettagli sulla ...

Gran Turismo Sport : aggiunte 9 auto e un nuovo tracciato : Anche se Polyphony Digital ha pubblicato Gran Turismo Sport un anno fa, gli aggiornamenti continuano ad arrivare in modo molto costante. Oggi 6 novembre è in arrivo un altro aggiornamento gratuito per il gioco, che porta il racing game alla v1.29, aggiungendo nove nuove vetture e il Gran Premio di Spagna. Qui sotto potete leggere la lista dei nuovi bolidi di Gran Turismo Sport riportata da Pushsquare:Come accennato in precedenza, l'aggiornamento ...

Nuova Alfa Romeo GTV : la Gran Turismo Veloce con un cuore da 600 CV [FOTO] : La futura sportiva della Casa del Biscione vanterà uno schema ibrido in grado di sviluppare una potenza degna di una supercar “FCA non farà alleanze e andrà avanti da sola, completando il piano industriale per il 2022”.: queste dichiarazioni del CEO di Fiat Chrysler Automobiles, Mike Manley, pronunciate subito dopo la cessione di Magneti Marelli a Calsonic, lasciano ben sperare per la continuazione del rilancio di Alfa Romeo iniziata con ...

9 nuove auto per Gran Turismo Sport - data dell’aggiornamento di novembre : Gran Turismo Sport è ormai stato pubblicato da un bel po’ di tempo, ma questo non significa che Polyphony Digital sta dormendo sugli allori. Anzi, lo sviluppatore giapponese di Sony sta continuando a rilasciare di mese in mese tanti aggiornamenti per Gran Turismo Sport, a testimoniare il Grande supporto che stanno infondendo in questo gioco di guida. Il padre della serie e figura carismatica Kazunori Yamauchi si è affidato ancora una volta a ...

Il prossimo aggiornamento di Gran Turismo Sport introdurrà 9 nuove auto : Mentre Gran Turismo Sport non si trovava nello stato migliore al momento del lancio, il persistente supporto post-lancio per il gioco ha portato a farlo diventare un prodotto molto migliore. Ora, è in programma un ulteriore aggiornamento per l'esclusiva PS4.Come riporta Gamingbolt, il produttore di Gran Turismo, Kazunori Yamauchi, ha annunciato l'arrivo di un nuovo update per il gioco la prossima settimana. Per essere precisi, l'aggiornamento ...

Nuova Bmw Serie 8 : la Gran Turismo definitiva mostra i muscoli in Portogallo [FOTO] : La Nuova Gran Turismo di alta gamma della Casa dell’elica è stata protagonista di una presentazione in Grande stile sul circuito di Estoril, in Portogallo La Nuova Bmw Serie 8 Coupé è pronta a stravolgere il mercato delle Gran Turismo di lusso e di Grandi dimensioni portando di nuovo in voga il concetto delle Grandi Coupé degli anni ’90. La Nuova sportiva della Casa dell’elica è stata protagonista di una emozionante presentazione ...