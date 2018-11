Google svela i segreti della Modalità Ritratto di Google Pixel 3

Google Duo si aggiorna alla versione 44 e ci svela alcune feature in fase di test : Nelle scorse ore il team di Google Duo ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiorna mento di questa applicazione, portandola alla versione 44. Ecco le novità L'articolo Google Duo si aggiorna alla versione 44 e ci svela alcune feature in fase di test proviene da TuttoAndroid.

Android Q : Google svela le prime indiscrezioni su Android 2019 : Nel corso della conferenza degli sviluppatori di Samsung, ovvero il Samsung Developer Conference 2019 tenutasi a San Francisco, Google ha rivelato che Android Q introdurrà il supporto nativo per lo smartphone pieghevole, come il supporto multi leggi di più...

Le conversioni fanno paura? Nessun problema - Google ci svela come farle rapidamente : Alzi la mano chi non si è mai appellato all'onniscenza di Google per fare una conversione. È una di quelle operazioni che gli riescono meglio L'articolo Le conversioni fanno paura? Nessun problema, Google ci svela come farle rapidamente proviene da TuttoAndroid.