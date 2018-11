Gomorra 4 a marzo su Sky Atlantic e già si lavora alla quinta stagione

blogo

(Di venerdì 30 novembre 2018)Un post sui social, una storia su Instagram con parte del cast e Skyannuncia intanto il mese in cui andrà in onda la quartadi2019. La data precisa ancora non c'è, forse perchè ancora non è stato deciso il giorno di messa in onda tra il martedì o il venerdì sera, anche se poi ormai conta sempre meno il giorno visto l'on demand, lo streaming e la possibilità di vedere le serie tv in ogni modo si vuole.2019 per la quartadi, la prima senza Ciro di Marzio interpretato da Marco D'Amore che tornerà però come regista di 2 episodi e sarà protagonista di un film dedicato alle origini del suo personaggio. Sky, Cattleya (ora parte di ITV Studios), Fandango e Beta Film che porta la serie nel mondo, seguono quindi le orme della serialità americana che sta virando verso la costruzioni di universi espansi di serie tv in cui inserire più ...