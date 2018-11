Global Compact | Moavero | “Invito a leggere testo | ha tanti aspetti positivi Io

Fico vs Lega : Global Compact va firmato - su dl sicurezza ho preso le distanze : Doppio fronte di polemica tra Cinquestelle e Lega. A dar voce ai malumori del MoVimento sui temi cari all'alleato di governo è il presidente della Camera -

Global Migration Compact - Mattarella : “Prezioso ogni documento su responsabilità comune” : Sergio Mattarella è intervenuto nel dibattito sul Global Migration Compact: “L’Italia è stata lasciata sovente sola – ha premesso a Verona il Presidente della Repubblica – ha chiesto e chiede con governi di diverso orientamento che l’Unione europea assuma in maniera concreta nella sua dimensione continentale questo fenomeno, che non va ignorato ma affrontato”. Per questo motivo “ogni occasione, ogni sede, ogni ...

Lega contraria a Global compact : ANSA, - ROMA, 30 NOV - "La Lega voterà contro". Matteo Salvini conferma a SkyTg24 la posizione del Carroccio sul Global compact che, spiega, "mette sullo stesso piano immigrati regolari e irregolari". ...

Global Migration Compact : perché l'Italia non può permettersi di rifiutare : L'immigrazione è un fenomeno mondiale, trasversale, principalmente delineato dai flussi economici del momento storico. Lo abbiamo sperimentato noi Italiani quando, dal 1900 e per i 60 anni a seguire, abbiamo colonizzato paesi in forte crescita economica, per antonomasia gli USA. Lo sperimentiamo oggi da paese di frontiera, come quel punto di approdo per molti cittadini africani che scappano da guerra, miseria e povertà (esattamente come noi). ...

Migranti - Fico contro la Lega : 'Dovremmo aderire al Global Compact' - Poi prende le distanze dal dl Sicurezza : "Assolutamente sì, ritengo che l'Italia dovrebbe aderire al Global Compact " . Lo ha affermato il presidente della Camera Roberto Fico, invitando "tutti a leggersi davvero il contenuto di questo ...

Fico : Italia deve firmare Global Compact : 11.18 Rispondendo ai cronisti a margine di un evento ai Lincei, il presidente della Camera Fico ritiene che il Global Compact sulle migrazioni vada"assolutamente" firmato."Invito tutti a leggere bene il testo", dice, "perché se si legge bene il testo"si vede che"è una gestione Globale fatta con gli altri Paesi e quindi un'affermazione del multilateralismo sull'immigrazione. Serve all'Italia per non isolarsi sulla questione". Sul Dl Sicurezza: ...

'Sì Global Compact - no dl sicurezza'Fico va all'attacco del governo : Spaccatura nel governo su global compact e dl sicurezza. L'assenza del presidente di Fico alla votazione finale del decreto è stata una presa di distanza dal provvedimento. E sulla questione migranti Segui su affaritaliani.it

Decreto Sicurezza - Fico : “Ho preso le distanze? Avete interpretato bene. Global compact? Aderire assolutamente” : “Se la mia assenza al momento della votazione è stata interpretata come una presa di distanza dal provvedimento? Bè, Avete interpretato bene”. A rivendicarlo il presidente della Camera Roberto Fico a margine del convegno sui beni comuni in corso all’Accademia dei Lincei a proposito dell’assenza nel corso della votazione sul Decreto Sicurezza, passato in via definitiva alla Camera. “Perché non ha parlato prima? Rispetto il mio ruolo ...

Global Compact : Fico - dovremmo aderire : ANSA, - ROMA, 30 NOV - "Assolutamente sì. Ritengo che l'Italia dovrebbe dire sì al Global compact ed invito tutti a leggersi davvero il contenuto di questo accordo, perche, tra l'altro,ci ...

Decreto Sicurezza - Fico : “Ho preso le distanze? Avete interpretato bene. Global compact? Bisogna aderire assolutamente” : “Se la mia assenza al momento della votazione è stata interpretata come una presa di distanza dal provvedimento? Bè, Avete interpretato bene”. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico a margine del convegno sui beni comuni in corso all’Accademia dei Lincei a proposito dell’assenza nel corso della votazione sul Decreto Sicurezza. Non solo. A chi ha chiesto al presidente dell’assemblea di Montecitorio se Bisogna ...

Global Compact - Salvini : 'Non firmiamo il Patto ONU su migrazioni - decide il Parlamento' : Il Vicepremier Matteo Salvini ha comunicato al Parlamento che il Governo italiano non sottoscriverà il 'Global Compact', a differenza di quanto era emerso pochi mesi fa, quando il Premier Conte aveva comunicato che l'Italia avrebbe ratificato il Patto dell'ONU sulle migrazioni. Il 'Global Compact for Migration' è caldeggiato dalle Nazioni Unite per riconoscere e garantire diritti a tutti coloro che emigrano dai propri Paesi d'origine e ...

Il pasticcio del Global Compact : Pochi hanno detto che la causa principale delle migrazioni in atto, che vedono coinvolte oltre 258 milioni di persone nel mondo, non sono le guerre , causano "solo" 68 milioni di migrazioni, , ma la ...

Global Compact : Salvini - Lega è fermamente contraria ma non riusciranno a farci litigare : Roma, 29 nov 19:38 - , Agenzia Nova, - "La Lega è fermamente contraria al Global compact: l'immigrazione nel mio paese la gestisce il governo italiano non qualcuno dall'altra parte del mondo. Abbiamo comunque sempre trovato una posizione comune con Conte e Di Maio, non riusciranno a farci litigare". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ospite a "Porta a Porta" su Rai1. -- ,...

Sul Global Compact torna il malumore dei dissidenti M5s : "idiozia vicina a vergogna" : "Pretendere una gestione condivisa dell'immigrazione e poi disertare le sedi dove se ne parla è come minimo un'idiozia, ma si avvicina ad essere una vergogna". Lo scrive su Facebook la senatrice M5S dissidente Elena Fattori, a proposito della vicenda del Global Compact, il patto Onu sull'immigrazione che il governo italiano ha deciso di non firmare, rinviando la questione al Parlamento e disertando il summit di Marrakesh.L'annuncio di non ...