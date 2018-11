Giornata mondiale contro l' AIDS | ecco #Tiriguarda | la campagna di Anlaids

Giornata mondiale per la lotta contro l’AIDS - il sostegno di Durex : «Ambasciatore del sesso sicuro», nel promuovere e sostenere l’educazione sessuale e una cultura preventiva contro le malattie sessualmente trasmissibili, anche quest’anno Durex sostiene la Giornata mondiale per la lotta contro l’Aids. Nel mondo le persone affette da HIV sono 37 milioni e il 69% della popolazione sessualmente attiva ha un amplesso alla settimana. Come leader di categoria, è compito di Durex, che da sempre si dedica al ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : decima Giornata. Perugia e Modena - prosegue la lotta a distanza. Civitanova e Trento al Mondiale : Domenica 2 dicembre si disputerà parte della decima giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Civitanova e Trento recupereranno questo turno il prossimo 12 dicembre (rispettivamente contro Latina e Milano) perché sono impegnate al Mondiale per Club, la speranza è quella di assistere a una finale tutta italiana domenica sera. I riflettori saranno dunque puntati su Perugia e Modena, prima e seconda ...

Giornata mondiale contro l'HIV/AIDS : Msf - case farmaceutiche si dimenticano dei bambini : MSF critica il settore farmaceutico per aver trascurato lo sviluppo di farmaci antiretrovirali pediatrici Roma, 30 novembre 2018 In vista della riunione che si svolgerà il 6 e 7 dicembre presso la ...

Giornata mondiale dell’HIV : nel 2019 parte la sperimentazione del vaccino terapeutico pediatrico in Italia Sudafrica e Thailandia : Partirà nel 2019, in 3 diversi continenti, la seconda sperimentazione del primo vaccino terapeutico pediatrico contro l’HIV, sviluppato dall’Ospedale pediatrico Bambino Gesù in collaborazione con il Karolinska Instituet di Stoccolma. L’Ospedale della Santa Sede, infatti, capofila del progetto internazionale di ricerca EPIICAL, ha ottenuto un finanziamento dal National Institute of Health americano che consentirà di testare il vaccino ...

Giornata mondiale contro l'Aids al Maggiore di Modica : Il 1 dicembre, in occasione della Giornata Mondiale contro l'Aids, l'ambulatorio del reparto di malattie infettive a Modica sarà aperto per test hiv

Mondiale per Club. Terza Giornata : Trentino Diatecx batte il Sada : ... ITA, Diretta RAI Sport ore 20.30 PGE Skra Belchatów , POL, - Zenit Kazan , RUS, ore 20.30 Khatam Ardakan , IRI, - Sada Cruzeiro , BRA, Sabato 1 dicembre 2018 Semifinali , Czstochowa, : RAI Sport ...

L’Aids «ti riguarda» - la campagna di Anlaids per la Giornata mondiale : La diffusione dell’Hiv è ancora viva. Sebbene i progressi scientifici siano evidenti, con buone prospettive future per un vaccino, L’Aids miete milioni di vittime in particolare dal 1982: 35 milioni i morti nel mondo, con enorme incidenza in alcune aree africane, 44mila in Italia con 4mila nuovi casi l’anno e il 30% di chi è affetto dal virus che ignora di esserlo. Anlaids è la prima associazione nata in Italia per contrastare il fenomeno. ...

Giornata mondiale contro l'AIDS - giovani sempre più a rischio : il parere dell'esperto : ... Top Doctors®, www.topdoctors.it,, la piattaforma online che seleziona e mette a disposizione degli utenti un panel formato dai migliori medici specialisti di tutto il mondo, sottolinea perché la ...

Rugby - Ranking Mondiale (26 novembre 2018) : la classifica agGiornata. Gli uomini scendono al 15° posto - donne stabili al settimo : La finestra autunnale dei Test Match internazionali di Rugby si è conclusa: l’ultimo fine settimana ha modificato il Ranking Mondiale della palla ovale, che, soprattutto al maschile, si è rimescolato anche nelle zone nobili. Per l’Italia novembre si chiude con gli uomini al 15° posto e le donne al settimo. L’Italia maschile subisce il controsorpasso della Georgia, che vincendo in casa contro Tonga scavalca Azzurri e isolani in ...

Giornata mondiale conto la violenza sulle donne - Mattarella : 'Fenomeno sottovalutato' : Il 25 novembre è la Giornata scelta dall'Onu dedicata al contrasto della violenza contro le donne. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato come il fenomeno sia ancora oggi ampiamente sottovalutato. Anche perché molte donne sarebbero restie a denunciare le violenze che subiscono quotidianamente. Solo per citare un esempio, proprio oggi a Cattolica un uomo di 31 anni ha staccato parte dell'orecchio destro alla propria ...

Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Una su tre subisce ancora violenza : Pubblicità Pubblicità In Italia e nel mondo subisce violenza, mediamente, una donna su tre dai 15 anni in su. Il timore della violenza è confermato dal dato secondo il quale il 53% di donne in tutta ...

Giornata mondiale contro la violenza sulle donne/ Mattarella - "il femminicidio è una continua tragedia" - IlSussidiario.net : Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne: oggi 25 novembre cortei in tutta Italia, Presidente Sergio Mattarella 'femminicidio tragedia continua'

Giornata mondiale contro la violenza sulle donne - 32 femminicidi nel 2018 | Mattarella : fenomeno troppo diffuso - bisogna denunciare : Sono ancora troppe le donne vittime di soprusi. Lo dicono i dati e lo dice Sergio Mattarella che lancia un appello alle istituzioni: "Denunce troppo reticenti, bisogna favorire le condizioni per superare anche questo ostacolo"

Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Mattarella : "Fenomeno tragico - denuncia reticente" : ... pregiudizi o stereotipi sui ruoli e sulle attitudini basati sull'appartenenza di genere - prosegue il Capo dello Stato- iniziando dall'infanzia e in particolare dal mondo della scuola. La ...