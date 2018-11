Gioie e dolori con Samsung Galaxy S9 dopo il test Android Pie | tra fotocamera e problemi

Italia di Gioie e dolori a La Spezia : azzurre show! Svezia ko : Zandalasini e compagne staccano il pass per gli EuroBasket Women 2019 : Che spettacolo questa sera a La Spezia: l’Italia batte la Svezia e stacca il pass per gli Europei di basket femminili 2019 Una sfida davvero appassionante questa sera a La Spezia tra Italia e Svezia: le azzurre della pallacanestro hanno regalato gioie e dolori a tutto il pubblico di casa in un’importantissima sfida valida per le qualificazioni agli Europei di basket 2019. Dopo un inizio rigido l’Italia è riuscita a ...

Asia Argento si racconta - Gioie e dolori di un anno movimentato : Asia Argento spesso (e suo malgrado) ha fatto i conti con varie crisi nella sua vita, una sequenza di eventi che l'ha portata sulle montagne russe, gioie e dolori. Mai come in questo 2018, l'attrice è stata al centro dei media per le vicende che l'hanno coinvolta: dalla morte del suo ex fidanzato Anthony Bourdain, al suo arrivo fra i giudici di X Factor interrotto dopo poche settimane per le accuse di molestie da parte di Jimmy Bennett, ...

Verissimo – Wanda Nara tra Gioie e dolori - la moglie di Icardi racconta il lutto subito in famiglia : “è stata una cosa tremenda” : Wanda Nara si confessa a ‘Verissimo’: la moglie di Mauro Icardi parla con Silvia Toffanin del lutto subito in famiglia e della sua voglia di allargare la famiglia Wanda Nara a ‘Verissimo’, in un’intervista che andrà in onda domani pomeriggio, ha parlato della sua vita tra dolori e gioie. La moglie di Mauro Icardi racconta per la prima volta della morte del nonno che tanto l’ha addolorata. “Mio nonno è ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Serbia e quei tanti incroci negli ultimi anni tra Gioie e dolori : Sarà un finale di mattinata di fuoco, sarà un primo pomeriggio di speranze: c’è un’Italia che si stringe attorno alle sue ragazze, come e più di quattro anni fa. L’occasione è data dalla seconda finale mondiale della storia della pallavolo femminile azzurra, contro un’avversaria che, in tempi recenti, ha regalato gioie, ma ha anche dispensato qualche dolore: la Serbia. Il discorso vale al femminile come al maschile. Per ...