Gilet gialli via da riunione col premier

Gli scontri tra polizia e Gilet gialli a Bruxelles : Ci sono stati lanci di sassi, auto incendiate e la polizia ha usato gli idranti contro i manifestanti

Potere d'acquisto e disoccupazione - la sfida di Macron ai Gilet gialli che non si fermano : Forse in un momento di sincerità, intervistato dalla rete televisiva TF1 sulla portaerei Charles De Gaulle, alla fonda nel porto di Tolone, non pensando che di lì a quattro giorni (il 17 novembre scorso) i Gilets Jaunes, i sanculotti della Francia periferica che hanno solo una vecchia "bagnole", un diesel Euro 2 o 3 per andare a lavorare e fare la spesa nel centro commerciale più vicino, avrebbero invaso gli Champs ...

ARRIVA IL CONTAGIO DEI Gilet gialli : BELGIO - BULGARIA E GERMANIA : ARRIVA IL CONTAGIO DEI GILET GIALLI: BELGIO, BULGARIA E GERMANIA Il movimento dei GILET GIALLI, che ha spinto per le strade francesi milioni di manifestanti, adesso dilaga anche oltre i confini della Francia. In BELGIO , i giubbotti GIALLI hanno bloccato rotatorie e depositi di carburante, soprattutto in Vallonia , bloccando il traffico. In BULGARIA, migliaia di GILET GIALLI hanno bloccato le principali strade e le frontiere per protestare ...

C'è una fronda dentro ai Gilet gialli : stesso colore ma sa di limone : C'è chi addirittura lo ha accostato al mondo dell'"estrema destra" per screditarlo, accuse frutto di una "campagna nauseabonda", ha reagito Cauchy. Il tema centrale, piuttosto, è la "mancanza di ...

C’è una fronda dentro ai Gilet gialli : stesso colore ma sa di limone : Parigi. Hanno deciso di chiamarsi “Citrons jaunes”, limoni gialli, perché “sono stanchi di essere spremuti” a suon di gabelle dal governo francese, ma non tollerano la “radicalizzazione” di chi negli ultimi giorni ha saccheggiato il paese per protestare contro il caro-benzina. Eccoli qui, i dissiden

Gilet gialli anche in Germania In piazza per cacciare la Merkel : Il movimento di protesta dei "Gilet gialli" si espande dalla Francia alla Germania. E dopo Macron minacciano pure la Merkel, con l'appoggio dichiarato dei movimenti tedeschi di estrema destra Segui su affaritaliani.it

Abbiamo parlato con uno dei capi dei Gilet gialli italiani : Piace a oltre 4.000 persone, ma il vero boom c'è stato nelle ultime ore quando in tre giorni il numero dei "mi piace" è cresciuto al ritmo di circa un migliaio al giorno. Sono i numeri della pagina Facebook del Coordinamento Nazionale gilet gialli Italia. Dietro il gruppo ci sono due volti noti della politica e dell'imprenditoria torinese: Giancarlo Nardozzi, presidente di GOIA (Gruppo organizzato indipendente ...

Com’è iniziata la protesta dei Gilet gialli in Francia : tra petizioni - Facebook e piazza : In Francia continua a tenere banco la mobilitazione dei gilet gialli, cittadini indignati dall'aumento del prezzo del carburante deciso dal governo per fronteggiare il cambiamento climatico e puntare sulle energie rinnovabili: ecco come sono nati, tra Facebook e mobilitazioni nelle strade e piazze del paese.Continua a leggere

Gilet gialli - la protesta che se ne frega dell’ecologia : Mentre i gas serra presenti nell’atmosfera terrestre segnano un nuovo record (Wmo 2018) e una ragazzina di 15 anni, Greta Thunberg, grida il suo drammatico appello agli adulti per fermare la catastrofe ambientale, in Francia centinaia di migliaia di manifestanti invadono le strade e le piazze per bloccare le politiche del governo Macron che – almeno nelle intenzioni – sono ambientaliste (aumento di pochi centesimi del prezzo di ...

"Gilet gialli" sabato ancora in piazza : 0.01 I "gilet gialli" non si fermano: al termine dell'incontro a Parigi con il ministro della transizione ecologica De Rugy, due portavoce del movimento hanno manifestato delusione e confermato l'invito a una nuova manifestazione sabato prossimo nella capitale francese, agli Champs-Elysées. Dietro la protesta il continuo rincaro del prezzo dei carburanti e le ulteriori tasse decise dal governo per finanziare il passaggio a mezzi elettrici o ...

FRANCIA - MACRON 'SFIDA' Gilet GIALLI/ "Meno nucleare - più transizione ecologica : stop 14 reattori entro 2035" - IlSussidiario.net : FRANCIA, MACRON replica ai GILET GIALLI con la transizione energetica: 'stop 14 centrali nucleari dal 2035, chiuse tutte le centrali di carbone'.

Francia - Il governo riceverà i Gilet gialli : Il governo francese apre al dialogo con i gilet gialli. Dopo giorni di protesta per il caro carburante, con blocchi del traffico, manifestazioni, cariche della polizia e numerosi arresti, il ministro dell'ambiente francese, Francois de Rugy, ha reso noto che riceverà nel pomeriggio una delegazione dei manifestanti, su richiesta del presidente Emmanuel Macron. Allarme ambientale. Proprio quest'oggi, il numero uno dell'Eliseo ha presentato il ...

La risposta di Macron ai "Gilet gialli" : "Vi capisco - ma non cedo" : Parigi. “Non si può essere lunedì per l’ambiente e martedì contro l’aumento del prezzo del carburante”. Questa mattina, dall’Eliseo, il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron ha presentato l’atteso Programma pluriennale per l’energia (Ppe), che fissa la strategia del governo per la tra

Gilet gialli - ancora proteste in Francia : sabato nuova manifestazione : Otto ore di guerriglia urbana a Parigi e le devastazioni provocate alla 'avenue più bella del mondo' hanno dato grande notorietà ai Gilet gialli, ma hanno aumentato la confusione all'interno di un movimento nato sui social network e senza leader che domenica sugli Champs-Elysees è stato ...