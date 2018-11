Gilet gialli | tensione al corteo di Bruxelles | circa 60 fermi e idranti sui manifestanti

Gilet gialli - scontri con la polizia in centro a Bruxelles : auto in fiamme - 60 fermi. In 50 arrivano sotto sede Commissione Ue : Due auto della polizia date alle fiamme. Sessanta fermi, 4 arresti. E in 50 sono arrivati fin sotto al sede della Commissione Ue, nella zona vietata alle manifestazioni. Dopo aver scatenato la guerriglia nel centro di Parigi, i Gilet gialli si prendono anche il cuore di Bruxelles. Pochi, tra le 200 e le 300 persone, ma ben organizzati nella prima manifestazione organizzata dal movimento nella capitale belga. “Il popolo siamo noi, Charles ...

Gilet gialli - tensione a Bruxelles : manifestanti arrivano sotto Commissione Ue. 60 fermi e 4 arresti : tensione a Bruxelles alla manifestazione organizzata dai Gilet gialli, dove ci sono stati 60 fermi, di cui 4 arresti. Durante il corteo sono state date alle fiamme sue auto della polizia. Gli agenti hanno usato lacrimogeni e idranti per disperdere i manifestanti – tra le 200 e le 300 persone – a ridosso del perimetro delle istituzioni federali e dove è vietato ogni tipo di corteo. La portavoce delle forze dell’ordine Ilse Van ...

Gilet gialli : il portavoce lascia l'incontro con il premier francese - disordini a Bruxelles : I Gilet gialli continuano a seminare il caos: in Francia, e non solo. A Matignon, durante l'incontro tra il premier francese Edouard Philippe e il movimento di protesta contro il caro benzina, uno dei due delegati è uscito poco dopo l'inizio, a causa del rifiuto di Philippe "di trasmettere l'incontro in diretta Facebook".Ad andarsene, in segno di protesta, è stato Jason Herbert: "Ho chiesto più volte che l'incontro venisse ...

Gli scontri tra polizia e Gilet gialli a Bruxelles : Ci sono stati lanci di sassi, auto incendiate e la polizia ha usato gli idranti contro i manifestanti

Potere d'acquisto e disoccupazione - la sfida di Macron ai Gilet gialli che non si fermano : Forse in un momento di sincerità, intervistato dalla rete televisiva TF1 sulla portaerei Charles De Gaulle, alla fonda nel porto di Tolone, non pensando che di lì a quattro giorni (il 17 novembre scorso) i Gilets Jaunes, i sanculotti della Francia periferica che hanno solo una vecchia "bagnole", un diesel Euro 2 o 3 per andare a lavorare e fare la spesa nel centro commerciale più vicino, avrebbero invaso gli Champs ...

ARRIVA IL CONTAGIO DEI Gilet gialli : BELGIO - BULGARIA E GERMANIA : ARRIVA IL CONTAGIO DEI GILET GIALLI: BELGIO, BULGARIA E GERMANIA Il movimento dei GILET GIALLI, che ha spinto per le strade francesi milioni di manifestanti, adesso dilaga anche oltre i confini della Francia. In BELGIO , i giubbotti GIALLI hanno bloccato rotatorie e depositi di carburante, soprattutto in Vallonia , bloccando il traffico. In BULGARIA, migliaia di GILET GIALLI hanno bloccato le principali strade e le frontiere per protestare ...

C'è una fronda dentro ai Gilet gialli : stesso colore ma sa di limone : C'è chi addirittura lo ha accostato al mondo dell'"estrema destra" per screditarlo, accuse frutto di una "campagna nauseabonda", ha reagito Cauchy. Il tema centrale, piuttosto, è la "mancanza di ...