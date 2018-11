Gattuso all' attacco sull' orario del match col Parma

Milan - Gattuso : "Col Parma alle 12.30? Assurdo!"/ "Non capisco - ma l'orario non deve essere una scusa" - IlSussidiario.net : Milan, Gattuso sbotta: "Col Parma alle 12.30? Assurdo! Non capisco, ma l'orario non deve essere una scusa". Le ultime notizie

Milan - Gattuso furioso : “assurdo giocare alle 12.30. Il Parma? Da temere - in attacco ha dei missili” : L’allenatore del Milan si è sfogato per il poco tempo a disposizione per recuperare dalle fatiche di Europa League, dovendo tornare in campo alle 12.30 di domenica Nemmeno il tempo di godersi la vittoria contro il Dudelange che il Milan deve già concentrarsi sul prossimo appuntamento in calendario. Domenica alle 12.30 infatti i rossoneri se la vedranno con il Parma, nel lunch match della quattordicesima giornata del campionato di ...

Dai messaggi con Salvini alla sfida di Europa League - Gattuso non risparmia il fiato : “domani non possiamo permetterci di perdere” : Dalla sfida contro il Dudelange ai tanti infortuni: Gennaro Gattuso parla in conferenza stampa alla vigilia dell’incontro di Europa League Gennaro Gattuso è stato protagonista nel pomeriggio nella conferenza stampa in vista della sfida di Europa League contro il Dudelange. L’incontro, il cui calcio d’inizio è previsto per domani alle 18.55 a San Siro, potrebbe far volare i rossoneri in testa alla classifica del girone F e ...

SALVINI CHIEDE SCUSA A Gattuso : "LO STIMO"/ "Parlavo da tifoso : Rino miglior allenatore che Milan possa avere" - IlSussidiario.net : SALVINI si SCUSA con GATTUSO dopo il pareggio in Lazio-Milan: 'Che aspettava a fare i cambi?'. La replica del tecnico: 'Da italiano potrei dirgli..'.

Salvini : 'Ho immensa stima per Gattuso come calciatore e allenatore' : ROMA - 'Gattuso è il miglior allenatore che il Milan possa avere e io ho parlato da tifoso. Diciamo che magari con qualche cambio sarebbe però finita in maniera diversa' . Così il ministro dell'...

Gattuso su critiche di Salvini : "Pensi alla politica - se ha tempo di parlare di calcio siamo messi male" : Gattuso risponde a Matteo Salvini: "Io non parlo di politica perché non capisco nulla. A Salvini dico di pensare alla politica, abbiamo problemi molto grandi in Italia. Se ha tempo di pensare anche al calcio vuol dire che siamo messi male". Così il tecnico del Milan Gennaro Gattuso al termine della partita con la ...