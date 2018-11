Gat | il richiamo delle associazioni di categoria

DieselGate - ora tocca ad Opel. Chiesto il richiamo di 100 mila veicoli in Germania : Non c’è pace in Germania, dove a intervalli più o meno regolari un nuovo capitolo si aggiunge a quella che potremmo ormai definire la saga del Dieselgate. L’ultimo è arrivato oggi, quando 33 funzionari della polizia tedesca hanno perquisito gli uffici Opel di Kaiserslautern e quelli del quartier generale di Russelsheim, in cerca di prove di una presunta manipolazione del software che equipaggia i motori diesel di tre modelli: ...