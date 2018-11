GameStop | vendite al di sotto delle aspettative per Call of Duty | Black Ops 4 e Fallout 76

eurogamer

(Di venerdì 30 novembre 2018)ofOps 4 e76, non sono riusciti a rispettare le previsioni di vendita di. Il rivenditore lo ha annunciato nella sua ultima relazione sugli utili.Come riporta Gamespot, il CFO, Rob Lloyd, ha affermato cheOps 4 non è stato un successo come si sperava. Per quanto riguarda76, è stato confermato che le recensioni negative hanno decisamente influenzato leAnche alcuni dei giochi sportivi che sono usciti in agosto e settembre "non sono stati all'altezzanostre" per quanto riguarda le, ha spiegato Lloyd. Non ha fatto alcun nome, ma Madden NFL 19, FIFA 19, NBA 2K19 e NBA Live 19 sono usciti tutti in agosto e settembre di quest'anno.Read more…