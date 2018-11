Games With Gold | annunciati ufficialmente i giochi di dicembre 2018

Microsoft annuncia i Games With Gold di dicembre : Nonostante un noto spot televisivo affermi che a natale siamo tutti più buoni, sembra che Microsoft non abbia voluto concedere un mese ricco di interessanti sorprese per tutti gli abbonati Gold su Xbox One e su Xbox 360, annunciando i Games with Gold di dicembre che difficilmente riusciranno ad accendere l'entusiasmo dei giocatori.La lista comprende infatti il puzzle game Q.U.B.E. 2 e Never Alone per Xbox One, mentre Dragon Age II e il primo ...

Giochi gratis Xbox One di novembre 2018 : Microsoft annuncia i Games With Gold : Microsoft ha finalmente svelato i Giochi gratis di novembre che arriveranno su Xbox One e Xbox 360. Questa volta Major Nelson non ha deluso, annunciando titoli tripla A che mancavano da un bel po' nei Games with Gold. Cominciamo col botto: per Xbox One arriveranno Battlefield 1 e Assassin's Creed, sì, il primo capitolo della fortunata saga Ubisoft. Battlefield 1 sarà disponibile dal 1 al 30 novembre, mentre ci sarà anche Race the Sun, ...

Games With Gold : annunciati ufficialmente i giochi di novembre 2018 : Come di consuetudine Microsoft ha appena svelato ufficialmente i quattro giochi Xbox Live Gold relativi al prossimo mese (ossia novembre 2018), i quali potranno essere scaricati gratuitamente dagli abbonati al servizio. Battlefield 1 Scopri le origini della guerra totale in Battlefield 1. Esplora un mondo in guerra ripercorrendo un’entusiasmante campagna, oppure partecipa a frenetiche battaglie multigiocatore per un massimo di 64 ...

Microsoft annuncia i Games With Gold di novembre : I grandi tripla A latitavano ormai da un po' dalla line up dei Games with Gold per Xbox One e Xbox 360, che torna invece a proporre grandi giochi nel mese di novembre. Microsoft ha appena svelato quali saranno i titoli gratuiti di questo mese, tra i quali troviamo videogiochi del calibro di Battlefield 1 e il primo Assassin's Creed.Per quanto riguarda i Games with Gold per Xbox One, Battlefield 1 sarà disponibile dal 1 al 30 novembre mentre dal ...

Games With Gold : annunciati ufficialmente i giochi di ottobre 2018 : Come di consuetudine, Microsoft ha appena svelato ufficialmente i quattro giochi Xbox Live Gold relativi al prossimo mese (ossia ottobre 2018), i quali potranno essere scaricati gratuitamente dagli abbonati al servizio. Overcooked Overcooked è un caotico gioco di gruppo di cucina da uno a quattro giocatori. Lavorando in squadra, tu e i tuoi compagni chef dovrete preparare, cucinare e servire una varietà di gustosi ordini prima che i clienti ...

Xbox : Overcooked e Hitman : Blood Money tra i Games With Gold di ottobre : Oltre a rivelare i nuovi titoli in arrivo su Xbox Games Pass il mese prossimo, l'ultimo episodio di Inside Xbox ha svelato anche la serie di Games with Gold di ottobre.Come riporta Dualshockers, dal 1° ottobre al 31, Overcooked sarà disponibile per il download. Il secondo gioco Xbox One del mese sarà Victor Vran e sarà disponibile per il download a partire dal 16 ottobre e fino al 15 novembre. Per quanto riguarda i titoli Xbox 360 del mese, ...