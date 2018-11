: Al via il #G20 in Argentina con, sullo sfondo, le tensioni tra Usa e Russia: annullato l'incontro tra #Trump e… - Unomattina : Al via il #G20 in Argentina con, sullo sfondo, le tensioni tra Usa e Russia: annullato l'incontro tra #Trump e… - SkyTG24 : Scontro sui dazi al G20, #Trump minaccia di non firmare testo finale - NotizieIN : G20, Usa minacciano di restare fuori -

Linea dura degli Usa al G20 di Buenos Aires: secondo una fonte citata dalla Cnn, per il comunicato finale il consigliere per la Sicurezza nazionale, John Bolton sta facendo pressioni con l'atteggiamento del "o tutti accettano il nostro linguaggio o ci tiriamo". In particolare non si vuole che venga menzionato il libero commercio senza che sia affiancato dalla definizione di 'equo', nessun rimando alla necessità di un rafforzamento delle istituzioni commerciali internazionali,nessun riferimento all'accordo sul clima di Parigi(Di venerdì 30 novembre 2018)