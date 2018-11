G20 | Trump cancella l’incontro con Putin | “Stop al dialogo dopo l’aggressione a Kiev” 

G20 - Trump annulla l'incontro con Putin. Mosca : “Meglio - due ore libere per impegni più utili” : Il presidente Usa cambia idea in pochi minuti: dopo aver annunciato che è un "ottimo momento" per incontrare il collega russo Vladimir Putin, ha twittato dall'aereo che lo stava portando al G20 in Argentina e ha deciso di cancellare l'incontro. La replica del Cremlino non si è fatta attendere...Continua a leggere

G20 - con Trump anche Peter Navarro : 4.15 Nella delegazione del presidente Donald Trump al G20 anche Peter Navarro, advisor della Casa Bianca considerato un falco nelle trattative commerciali con la Cina. Le tensioni tra Washington e Pechino sono alle stelle sul fronte dei dazi e tutti i riflettori sono puntati sull' incontro tra il presidente Donald Trump e l'omologo cinese Xi Jinping

Trump annulla incontro con Putin al G20 : 18.00 Il presidente americano Trump alla fine ha deciso di cancellare l'incontro con il leader del Cremlino Putin a causa della crisi in Ucraina. Lo ha annunciato lo stesso Trump in un tweet. "Considerato il fatto che le imbarcazioni e i marinai non sono ritornati all'Ucraina dalla Russia, ho deciso che sarebbe meglio per tutte le parti coinvolte cancellare il mio previsto incontro in Argentina con il presidente Vladimir Putin.Attendo di nuovo ...

La crisi del Mar Nero agita le acque del G20 Trump : non vedrò Putin : Putin, che a suo modo pure guarda alle elezioni in Ucraina, ha definito sprezzantemente la presidenza Poroshenko 'una fase di sbavatura politica', pronosticando che il leader ucraino sia destinato 'a ...

G20 - sabato si incontrano Trump e Putin : 10.00 sabato prossimo si incontreranno a margine del G20 di Buenos Aires il presidente Usa, Trump,e quello russo, Putin. L'atteso bilaterale dovrebbe durare più di due ore. Lo ha riferito all'agenzia Ria Novosti una fonte nella delegazione russa. Il colloquio, che Trump ha fatto intendere di poter annullare per via della crisi russo-ucraina, è previsto per le 15.30 ora italiana. I due, che si erano incontrati l'ultima volta a luglio, ...