G20 | sabato mattina confermato incontro tra Putin e Merkel

G20 - sabato si incontrano Trump e Putin : 10.00 sabato prossimo si incontreranno a margine del G20 di Buenos Aires il presidente Usa, Trump,e quello russo, Putin. L'atteso bilaterale dovrebbe durare più di due ore. Lo ha riferito all'agenzia Ria Novosti una fonte nella delegazione russa. Il colloquio, che Trump ha fatto intendere di poter annullare per via della crisi russo-ucraina, è previsto per le 15.30 ora italiana. I due, che si erano incontrati l'ultima volta a luglio, ...