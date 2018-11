G20 | Macron guida la fronda anti Trump Gli Usa pronti allo strappo

ilgiornale

(Di venerdì 30 novembre 2018) Un G20, quello di Buenos Aires, iniziato in salita. L'atteso incontro tra Vladimir Putin e Donaldè saltato, in seguito al fermo di alcune navi ucraine nello stretto di Kerch. E ora, come riporta Il Corriere, gli Stati Uniti alzano il tiro. Tutto, come è noto, è iniziato lo scorso luglio, quando il presidente americano si dissociò dal documento finale del G7 canadese. "Una scelta che ha fatto saltare anche solo un compromesso di facciata sul delicato e cruciale capitolo del commercio", scrisse il Sole 24 ore.E ora, a Buenos Aires, gli Stati Uniti proseguono nella linea della fermezza. In particolare, il consigliere nazionale per la sicurezza John Bolton avrebbe lanciato l'aut aut sul documento finale del summit: "O accettate il nostro linguaggio o non aderiremo alla dichiarazione". Una fonte interna alla Casa Bianca, invece, aggiunge: "Siamo impegnati a lavorare per un consenso ...