G20 Buenos Aires | tra tensioni su dazi e crisi Russia-Ucraina | Usa pronti a sfilarsi

(Di venerdì 30 novembre 2018) “Stavolta non sarà come al G7 in Canada”. Il concetto Donald Trump lo ha ripetuto ai suoi mentre l’Air Force One si dirigeva in Argentina per il G20. Summit che parte tra lesuie per latra, e i cui lavori sono ancora una volta appesi alle bizze del presidente americano che ha dato un ordine ben preciso: “O passano le condizioni poste dagli Stai Uniti o ci tireremo fuori dal comunicato finale”. A consegnare – come riporta l’Ansa – quello che suona come un vero e proprio ultimatum ai partner è stato il falco John Bolton, consigliere per la sicurezza nazionale di Trump che guida la delegazione dei negoziatori Usa.Mentre ad un altro superfalco, il consigliere per il commercio Peter Navarro, è stato affidato il compito di gestire la trattativa con i cinesi per strappare quel patto che il tycoon spera di ...