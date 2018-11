G20 | aereo Merkel in panne | indagini a tutto campo

G20 - atterraggio d'emergenza per l'aereo di Angela Merkel diretto a Buenos Aires : «Forse un cyber attacco» : Paura per Angela Merkel. l'aereo che portava la cancelliera tedesca al G20 di Buenos Aires, partito da Berlino, ha dovuto compiere un atterraggio d'emergenza a Colonia, a causa di problemi...

G20 - aereo Merkel in panne : indagini : 8.42 Si indaga in tutte le direzioni, anche su un'eventuale pista criminale,per capire cosa sia accaduto al jet che avrebbe dovuto portare Angela Merkel a Buenos Aires per il G20,andato gravemente in panne ieri sera,quando la cancelliera ha dovuto lasciare il volo di Stato e pernottare a Bonn. Il"Konrad Adenauer" aveva già avuto problemi in passato, ma i media speculano apertamente, in questo caso, anche sulla possibilità di un Cyberattacco. ...

