Fredy Pacini | i carabinieri raccontano un' altra storia | Sono due e non 38 i furti

Fredy Pacini : "Non avrei mai sparato - ma lui si è avvicinato col piccone" : "Ho avuto paura d'essere ammazzato e non avrei mai sparato per salvare le mie biciclette. Quell'uomo è morto e ho il cuore spezzato". Sono queste le parole di Fredy Pacini, il gommista che, dopo aver subito 38 furti, ha ucciso un ladro con un colpo di pistola a Monte San Savino in provincia di Arezzo. Lo riporta il Corriere della sera.Vorrebbe non ricordare, ma i momenti drammatici della notte riaffiorano, inevitabili, come un incubo. ...

Fredy Pacini : “Si avvicinava col piccone e ho sparato alle gambe - ho la coscienza a posto” : "Ho avuto paura d’essere ammazzato", ha raccontato il commerciante di 57 anni che nella notte di mercoledì ha sparato e ucciso il ladro che stava tentando di rubare nel suo negozio dove lui si er trasferito da tempo dopo essere stato vittima di ben 38 furti. "Era spavaldo, pericoloso. Allora ho mirato alle gambe e ho sparato" ha raccontato.Continua a leggere

Arezzo - quando l’imprenditore Fredy Pacini raccontava la sua odissea : “Dormo in officina per difendermi dai furti” : La scorsa notte ha esploso 5 colpi di pistola quando ha sentito rumori nella sede della sua ditta all’interno della quale dormiva dopo aver subito diversi furti (6 formalmente denunciati) negli ultimi anni. Il ladro, un moldavo di 29 anni, è morto e il proprietario dell’azienda Fredy Pacini, un gommista di Monte San Savino, in provincia di Arezzo, è ora indagato per eccesso di legittima difesa. Un servizio realizzato da Tele Etruria, documenta ...

Matteo Salvini sta dalla parte di Fredy Pacini : “Dopo il Decreto Sicurezza, arriverà in Parlamento la nuova legge sulla Legittima Difesa. Io sto con chi si difende, entrare