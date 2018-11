Francia | vietate le sculacciate ' educative'

Blastingnews

(Di sabato 1 dicembre 2018) Può capitare che, quando i figli combinano qualche marachella di troppo o, magari, non vogliano fare i compiti, scappi uno scapaccione o una sculacciata. In, però, la scelta di certi "metodi educativi" può avere le ore contate. Oggi, infatti, l'Assemblée ha adottato "l'interdiction symbolique de la fessée", ossia il primo passo avanti per la messa al bando di, schiaffi e ceffoni ai bambini.L'Assemblea Nazionale Giovedì 29 novembre, i MoDem (il Movimento Democratico che, nel 2017, durante le elezioni presidenziali ha sostenuto la candidatura di Emmanuel Macron) ha presentato una proposta di legge che vuole vietare le "punizioni corporali" ai bambini. Sebbene il termine "punizione corporale" evochi un castigo terribile e violento, in realtà, si vuole semplicemente vietare la pratica - ancora piuttosto diffusa nel Paese - della "sculacciata educativa".Già i ...