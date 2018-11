Fortnite su iOS costretto a negare la funzione regalo | Epic Games se ne lava le mani

Misterioso paracadute appare in Fortnite : teorie e collegamenti con la skin segreta : Fortnite sta incuriosendo i suoi giocatori più appassionati attraverso un Misterioso paracadute che è atterrato sulla mappa di gioco. Tutti si stanno ponendo molte domande sulla provenienza di questo veicolo volante e le prime risposte in effetti potrebbero arrivare con il prossimo aggiornamento in programma per il 13 novembre. Gli sviluppatori di Epic Games continuano ad apportare delle modifiche improvvise al Battle Royale e spesso si ...

Misteriosi tweet per Fortnite sul ritorno di Fortnitemares in Battaglia Reale : L'evento di Halloween arriverà sia in Fortnite Salva il Mondo che in Battaglia Reale. Epic Games infatti ha provveduto ad aggiornare la schermata delle notizie di Fortnite Battaglia Reale con la stessa immagine del tweet di Fortnitemares dove si legge "Tra costumi e balli mascherati, cerca amici con gli occhi spalancati. Saranno forse veri alleati... o raccapriccianti ghoul camuffati?" Per il momento è stato solo annunciato che il nuovo ...

Fortnite : ricavi per $300 milioni in appena 200 giorni dal lancio su iOS : I ricavi di Fortnite raggiungono un nuovo importante traguardo, riporta Fortniteintel.Come possiamo vedere infatti il gioco, sulla piattaforma iOS, ha raggiunto la ragguardevole cifra di 300 milioni di dollari di entrate dopo 200 giorni dal suo lancio sull'App Store.Se consideriamo che tutte le versioni del gioco assieme hanno raggiunto i 316 milioni di dollari di entrate nel solo mese di maggio, non sembrerebbe una cifra poi tanto alta, ma se ...

Fortnite : il misterioso cubo viola è tornato a spostarsi ma questa volta si sta trascinando dietro l'intera isola di Loot Lake : La Season 6 è iniziata con l'isola di Loot Lake che si levava in aria, e considerando i vortici viola sottostanti, sembra sia tutto opera del misterioso cubo viola ribattezzato Kevin dalla community, riporta Eurogamer.Di fatto attualmente ci aspettiamo accada di tutto, e a quanto pare sembra proprio che al cubo Kevin sia tornata la voglia di trasferirsi. Tutto sommato è quello che ha sempre fatto fin ora, ovvero migrare senza meta (per lo meno ...

