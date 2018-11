Fortnite : la funzione che consente di unire più account verrà introdotta l'anno prossimo a causa di problemi tecnici : Epic Games ha annunciato che la funzione di unione di più account su Fortnite verrà introdotta a partire del prossimo anno, a causa di problemi tecnici .Come riporta VG247, questa possibilità era inizialmente prevista per il mese di novembre, tuttavia ci sono stati dei problemi tecnici e gli sviluppatori vogliono testare di nuovo il tutto al fine di pubblicare un sistema funzionante al 100%. Epic ha dato l'annuncio tramite un comunicato sul sito ...

Fortnite su iOS costretto a negare la funzione regalo - Epic Games se ne lava le mani : La pervasività di Fortnite è ormai un dato di fatto più che assodato. Il Battle Royale di Epic Games si è imposto prepotentemente all'attenzione dei videogiocatori nel corso dell'ultimo anno, con risultati che, a priori, nemmeno il team di sviluppo si aspettava, con conseguenze importanti per l'intera industria videoludica. Numerosi sono stati infatti i titoli che hanno deviato dal loro cammino canonico per abbracciare la filosofia di Fortnite , ...

Palloncini in Fortnite imminenti - come funzioneranno e cosa cambierà : Fortnite si prepara a ricevere un nuovo aggiornamento che porterà ai giocatori tante novità. Grazie ai profili Twitter di Fortnite News e FortniteeLeaks sono già state svelate le prime immagini dei Palloncini, il nuovo elemento di gioco in arrivo con il prossimo update dell'evento Fortnitemares su PC, PS4, Xbox One, Switch e su mobile. Dalle prime indiscrezioni trapelate in rete si apprende che i Palloncini sembrerebbero essere un vero e ...