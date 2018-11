Formula E - Oliver Rowland correrà con la Nissan

quattroruote

(Di venerdì 30 novembre 2018) A poco più di due settimane dalla prima gara del campionato diE 2018/2019, laha completato la propria formazione di piloti. Accanto al già confermato Sébastien Buemi ci sarà il britannicoSostituto di Albon. In realtà, la coppia dei piloti dellaera stata già definita lo scorso agosto, ma - una volta ricevuta la chiamata della Red Bull - Alexander Albon ha rotto il contratto con il team per poter correre in1 con la Scuderia Toro Rosso. La questione tra le parti si è però dilungata per qualche mese e si è sbloccata solamente due giorni fa. Oggi è arrivata la conferma ufficiale: il posto di Albon sarà occupato da, che rappresenta un'alternativa molto valida, considerando che il pilota inglese si era messo in evidenza nella2, lottando nel 2017 contro Charles Leclerc.Una grande occasione.aveva già fiutato ...