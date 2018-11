Formula E | Nissan sceglie Rowland al posto di Albon

Nissan al debutto ufficiale in Formula E : Nissan ha debuttato in pista dando il via alla nuova partnership con Royal Dutch Shell PLC durante i test pre-stagione per il campionato ABB FIA Formula E. Il team e.dams è in pista per tre giornate di prove al circuito Ricardo Tormo di Valencia in Spagna, assieme agli altri 10 team che si affronteranno nella […] L'articolo Nissan al debutto ufficiale in Formula E sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, stili ...