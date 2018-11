Formula 1 - Lance Stroll alla Racing Point Force India

quattroruote

: Lo scacchiere del campionato Mondiale di Formula... - MentalitaSport : Lo scacchiere del campionato Mondiale di Formula... - infooggi : Ad andare forte sul #circuito di #Yas #Marina è stato anche il connazionale di #Leclerc, Pierre #Gasly, e il polacc… - PopoloAlonsista : #F1 #AbuDhabiTest Al termine della prima giornata di test, il più veloce in pista è stato #SebastianVettel, davanti… -

(Di venerdì 30 novembre 2018) Laha annunciato oggi chesi unirà al team per il 2019 per correre al fianco di Sergio Perez. Arriva dunque la conferma ufficiale di una notizia che era nell'aria già dscorsa estate, ma che le parti in causa finora non avevano mai confermato ufficialmente.Un passaggio scontato. Dopo che laera finita in amministrazione controllata, lo scorso agosto, una cordata di imprenditori guidata da Lawranceaveva acquistato il team, rinominandolo in. La notizia del passaggio diWilliams al team del padre era del tutto scontata e ulteriormente avvalorata dal fatto che il pilota canadese ha preso parte ai test di Abu Dhabi correndo con la VJM11.Le parole dei protagonisti. Otmar Szafnauer, team principal e ceo della, ha confermato l'arrivo diaffermando: "Sono ...