Formula 1 2019 | Lance Stroll nuovo pilota della Force India

Formula 1 2019 - test Abu Dhabi : Leclerc il più veloce della seconda giornata - poi Gasly e Stroll : Di seguito tempi e cronaca LIVE 11:40 28 nov CLASSIFICA FINALE: Leclerc 1:36.450 Gasly 1:37.976 Stroll 1:38.044 15:13 28 nov Tempi finali e totale dei giri nel dettaglio Pilota Team Distacco Tempo ...

Formula 1 2019 - test Abu Dhabi : seconda giornata in diretta live : live 07:00 28 nov riporta in pista la McLaren: 4 giri finora e nessun tempo 06:58 28 nov Per la Racing Point Force India anche oggi gira Lance Stroll , terzo e vera sorpresa del Day-1 06:54 28 ...

Formula 1 2019 - attesa Leclerc : nei test il suo esordio da titolare con la Ferrari : La Formula 1 non si ferma e, dopo l'ultimo GP della stagione ad Abu Dhabi , il circuito di Yas Marina è anche il teatro dei test Pirelli . Grande attesa per il giovanissimo monegasco Charles Leclerc ...

Formula 2 - Mick Schumacher correrà con il team Prema nel Mondiale 2019 : Mick Schumacher in F2, ora è ufficiale. Il tedesco, campione della Euro Formula 3 , dalla prossima stagione non cambia squadra ma categoria: il 19enne figlio del sette volte campione del mondo correrà nella Formula 2 . E' stato lo stesso team Prema ad annunciarlo con un video sulla pagina Instagram. Per Schumi Jr si era anche parlato di un precoce salto in F1 dopo i risultati ...

Formula 2 - nel 2019 ci sarà anche Mick Schumacher : ROMA - Mick Schumacher, figlio del leggendario Michael, prosegue il suo percorso di avvicinamento alla Formula 1. Dopo essersi laureato campione europeo di Formula 3, nella prossima stagione ...

Formula 1 2019 - test Abu Dhabi : prima giornata in diretta live : 07:02 27 nov Abbassa il proprio tempo Bottas in 1'40059, quarto con la Mercedes. Davanti a lui sempre la Ferrari di Vettel . 07:01 27 nov La Force India di Perez davanti in 1'38570 , Verstappen ...

Formula 1 - ufficiale Alexander Albon pilota Toro Rosso nel Mondiale 2019 : Alexander Albon corerrà con la Toro Rosso nella prssima stagione di F1. L'ufficialità è arrivata il giorno dopo il GP di Abu Dhabi. Albon sarà, 22enne pilota britannico-thailandese, sarà compagno di ...

Formula 1 - GP Abu Dhabi. L'ultimo Gran Premio tra saluti e promesse : è già 2019 : Hamilton instancabile Il cinque volte campione del mondo ha chiuso in bellezza una stagione pazzesca con l'undicesima vittoria, la 51dell'era turbo-hybrid. Difficile pensare che possa ancora ...

Formula 1 - GP Abu Dhabi 2018. Le regole 2019 - piccole 'grandi' manovre a favore dello spettacolo in pista : Nel 2019 le monoposto di Formula 1 saranno leggermente diverse da quelle attuali, con modifiche a livello aerodinamico , introdotte allo scopo di ridurre il più possibile la sensibilità delle vetture ...

Formula 1 - ufficiale Kubica pilota titolare della Williams nel 2019 : Robert Kubica da oggi è ufficialmente un pilota titolare della Williams . Il driver polacco, otto anni dopo la sua ultima gara in Formula 1, torna a prendersi un sedile per il campionato Mondiale del ...

Formula 1 - Kubica realizza il suo sogno : titolare della Williams nel Mondiale 2019 : Soluzioni che dapprima lo hanno restituito al mondo delle corse, appunto con i Rally, e che ora gli permetteranno di coronare questo suo nuovo sogno: riprendersi un sedile nel Circus. L'ufficialità ...

Formula 1 - GP Brasile 2018 : Sebastian Vettel “Abbiamo girato bene - non lavoriamo per il 2019” : E’ un Sebastian Vettel speranzoso e fiducioso in vista del weekend dopo le prove libere del GP del Brasile. Il tedesco ha dichiarato (da Gazzetta dello Sport): “Nelle ultime gare è stato utile capire i problemi che abbiamo avuto. Oggi abbiamo girato abbastanza bene e vediamo la gara”. Al tedesco è stato chiesto se la Ferrari sta già lavorando per il prossimo anno: “Se lavoriamo già per il 2019? No, direi di no“; ...

Formula 1 - Red Bull - Horner punta al mondiale 2019 : 'Potremo dare filo da torcere' : La stagione 2018 di Formula 1 è ormai in dirittura d'arrivo e, mentre Lewis Hamilton ha gia' conquistato matematicamente il quinto titolo mondiale in carriera, Mercedes e Ferrari sono ancora in lizza per il titolo costruttori, con il team tedesco che vanta 55 punti di vantaggio sulla scuderia di Maranello a due gare dal termine. Alle spalle delle due grandi rivali c'è la Red Bull che, certa della terza piazza in classifica e fuori dalla sfida ...

Formula 1 - l'ad Camilleri : '2018 sfortunato per la Ferrari. Il 2019 sarà migliore' : 'Il 2018 per Ferrari in Formula 1 è stato un anno sfortunato. La stagione non è finita, faremo il massimo fino alla fine. È stato comunque il migliore anno dal 2008'. Lo ha detto Louis Camilleri, ...