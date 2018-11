: Firenze, rogo in ricovero di homeless - TelevideoRai101 : Firenze, rogo in ricovero di homeless -

Fiamme in unimprovvisato di senza tetto ricavato asotto la scuola Pieraccini,in viale Lavagnini. Nessuno è rimasto ferito e i vigili del fuoco intervenuti per la segnalazione di fumo, hanno spento l'incendio che si stava sviluppando dallo scantinato dell'edificio scolastico. L'incendio si è sviluppato nell'intercapedine sottostante la scalinata d'ingresso dove d'inverno cercano riparo dal freddo persone senza fissa dimora. Al termine delle operazioni i pompieri non hanno riscontrato danni alla struttura.(Di venerdì 30 novembre 2018)