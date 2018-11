Fiorentina | Pioli | ' Domani sarà LA partita Nessuna squadra è imbattibile'

Fiorentina : Pioli - desiderio di vincere : ANSA, - FIRENZE, 24 NOV - "Come i nostri tifosi, anche noi sentiamo il desiderio di ricominciare a vincere, il campionato è lungo, ogni partita va interpretata, l'importante è giocare per provare ...

Serie A Fiorentina - Pjaca scalpita per convincere Pioli : FIRENZE - Da ieri il gruppo di Stefano Pioli ha ripreso ad allenarsi dopo due giorni di stop utili per staccare un po' e per ritrovare i primi calciatori di rientro dagli impegni con le rispettive ...

Frosinone-Fiorentina - Pioli : 'Questi punti persi pesano - non sappiamo gestire le partite. Simeone? Il gol arriverà' : Ai microfoni di Sky Sport, Pioli ha analizzato il match: "Purtroppo non chiudiamo le partite e on più non le sappiamo gestire, abbiamo commesso troppi errori. Se lasci queste partite aperte, può ...

Fiorentina : Pioli - la vittoria ci manca : ANSA, - FIRENZE, 8 NOV - "La vittoria ci manca, e non devono ricordarcelo dall'esterno: pur essendo la squadra più giovane d'Europa siamo ambiziosi e vogliamo dare di più". Lo ha detto l'allenatore ...

Calciomercato Fiorentina - Pioli ha chiesto una punta : Thereau lascerà il club : Calciomercato Fiorentina, il ds Pantaleo Corvino è alla ricerca di un calciatore che possa sostituire il partente Thereau Calciomercato Fiorentina, la rosa di mister Pioli necessita di un innesto in attacco. Il tecnico viola ha chiesto un attaccante, dato che molto probabilmente Thereau lascerà il club già nel mese di gennaio, dopo essere stato messo da parte in questo inizio di stagione. Serve dunque un vice Simeone: giovane e di ...

Fiorentina-Roma - Pioli : “Mancata la precisione per chiudere la partita” : Fiorentina-Roma, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato da “Sky Sport”, Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha parlato del pareggio in casa contro la Roma: “Abbiamo indirizzato una partita equilibrata, combattuta. Non ci siamo tirati indietro e contro squadre così forti puoi aspettarti che possano colpire. Sul 2-0 la partita sarebbe andata in altra direzione ma […] L'articolo Fiorentina-Roma, Pioli: ...

Fiorentina-Roma - Pioli : “Abbiamo tenuto testa alla Roma. Pjaca? Lo vedo in crescita” : Al termine della gara del Franchi tra Fiorentina e Roma, questo è stato il commento del tecnico dei viola Stefano Pioli, intervistato da Sky Sport: “Abbiamo indirizzato una partita equilibrata, combattuta. Non ci siamo tirati indietro e contro squadre così forti puoi aspettarti che possano colpire. Sul 2-0 la partita sarebbe andata in altra direzione ma non rimprovero nulla ai miei, siamo stati generosi e abbiamo tenuto testa alla ...

Pioli loda la Fiorentina : “quest’anno siamo sempre stati in partita - ma occhio a questa Roma” : Stefano Pioli mette in allerta la sua Fiorentina, contro la Roma avrà vita non certo semplice: la conferenza del tecnico viola “La Roma è una grande squadra che negli ultimi cinque anni si è sempre piazzata seconda o terza. E’ la prima big che affrontiamo, per noi è l’occasione giusta per dimostrare che siamo in crescita e che, nonostante qualche difficoltà nelle ultime partite, non rinunciamo mai ad essere propositivi e ...

Fiorentina - Pioli : "Domani partita di sofferenza. Simeone e Pjaca pronti" : Viola malaticcia, una vittoria nelle ultime cinque, ma perfettamente in linea, classifica alla mano, con gli obiettivi stagionali. Al Franchi domani arriva la Roma e la squadra proverà a battere la ...

Fiorentina - Pioli : “Le parole di Mazzarri non mi sono piaciute. Penso solo ai miei ragazzi” : parole forte quelle di Stefano Pioli in conferenza stampa. L’allenatore della Fiorentina ha espresso parole dure nei confronti del suo collega Walter Mazzarri. La Fiorentina si prepara al big match con la Roma, partita che vorrà dire tanto per le ambizioni dei viola: “La Roma è una grande squadra ma noi, seppur con qualche difficoltà […] L'articolo Fiorentina, Pioli: “Le parole di Mazzarri non mi sono piaciute. Penso solo ...

Fiorentina - Pioli : 'Il nostro calcio è al top d'Europa' : L'incrocio di sabato ha molti risvolti perché Fiorentina e Roma chiedono ai rispettivi cammini qualcosa in più. Stefano Pioli, il 'normal one' della panchina, ha i propri perché con la Capitale ha una ...