FILA | nulla osta Consob a aumento di capitale

Dolce Gabbana annullano sFILAta in Cina e si scusano con un video : Gabbana ha anche chiesto perdono e offerto scuse formali ai cinesi di tutto il mondo. I designer hanno chiuso il video dicendo scusa i n mandarino. In questo modo i due designer hanno cercato di ...

Dolce&Gabbana - la modella cinese non ce la fa col cannolo siciliano : “È troppo grande per te?”. Bufera per lo spot : sFILAta annullata : Le polemiche sulla serie di spot realizzati da Dolce&Gabbana per la sfilata-evento in programma a Shangai non si placano. In uno dei tre video promozionali, pubblicati sul profilo Instagram dell’azienda di moda, una modella cinese è alle prese, con le bacchette, con un cannolo siciliano. Una voce fuori campo, vedendola in difficoltà, le chiede: “È troppo grande per te?”. A fare infuriare i cinesi, oltre all’offesa ...

Dolce e Gabbana - lo spot deride la Cina. E la sFILAta viene annullata : Che mazzata per l'immagine di Dolce & Gabbana . Lo storico marchio italiano si è visto costretto ad annullare un'importante sfilata in programma a Shanghai, in Cina , per il polverone sollevato da tre ...

Bufera in Cina per Dolce & Gabbana - sFILAta annullata : Milano, 21 nov., askanews, - Bufera in Cina per Dolce & Gabbana, costretti ad annullare la sfilata-evento, che avrebbe dovuto tenersi oggi a Shanghai, dopo le polemiche degli ultimi giorni sulla ...

Dolce & Gabbana - sFILAta in Cina annullata. Lo spot razzista e la bufera per un post di Stefano. Ecco cos'è accaduto : Gabbana - che per la cronaca ha denunciato di aver subìto un hackeraggio - nel commento screenshottato avrebbe definito la Cina 'una mafia maleodorante, sporca e ignorante'. LA CAMPAGNA SOCIAL 'The ...