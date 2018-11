Fico vs Lega | Global compact va firmato | su dl sicurezza ho preso le distanze

Migranti - Fico contro la Lega : 'Dovremmo aderire al Global Compact' - Poi prende le distanze dal dl Sicurezza : "Assolutamente sì, ritengo che l'Italia dovrebbe aderire al Global Compact " . Lo ha affermato il presidente della Camera Roberto Fico, invitando "tutti a leggersi davvero il contenuto di questo ...

Lo strappo di Fico con il Cairo - Lega perplessa : “Non è utile” : «Con grande rammarico annuncio ufficialmente che la Camera dei deputati sospenderà ogni tipo di relazione diplomatica con il Parlamento egiziano fino a quando non ci sarà una svolta vera nelle indagini e un processo che sia risolutivo». Mercoledì, dopo l’ennesimo sterile incontro con gli inquirenti egiziani sul caso Regeni, la Procura di Roma ha de...

Inceneritori - lite Lega-M5S. Fico : «Mai a Napoli». Salvini : «Chi dice sempre no provoca i roghi» : Il presidente della Camera: vi assicuro che in Campania non si faranno. Il vicepremier leghista: in Lombardia producono energia e ricchezza

Roberto Fico ospita una delegazione Rom alla Camera : 'Serve integrazione e sostegno' : Ieri, mercoledì 7 novembre, il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, ha ricevuto a Montecitorio una delegazione di Alleanza Romanì, rete di associazioni e attivisti rom e sinti in Italia. Alleanza Romanì ha presentato in particolare al presidente Fico tre punti ritenuti importanti per favorire il rispetto, il riconoscimento e l'inclusione sociale e civile [VIDEO] delle comunita' rom e sinti in Italia. In particolare è stato ...

Limiti a 150 km/h : la Lega vuole alzare i limiti per snellire il trafFico in autostrada : La Lega, tramite il presidente della commissione Trasporti Alessandro Morelli, ha presentato la proposta dei legge per aumentare i limiti di velocità in autostrada fino ai 150 chilometri orari per agevolare il traffico. Secondo Morelli infatti, ora il problema sulle strade non è la velocità, bensì la distrazione e soprattutto l'utilizzo dei cellulari alla guida.Continua a leggere

Ora Fico faccia partire l'iter per la legge sull'eutanasia legale : È di questa sera la pronuncia della Consulta sulla legittimità del reato di aiuto al suicidio, sollevata dalla disobbedienza civile di Marco Cappato nel caso di DJ Fabo. La Corte ha riscontrato "vuoti di tutela Costituzionale" e ha rinviato la decisione a settembre 2019 per consentire in primo luogo al Parlamento di intervenire con un'appropriata disciplina.C'è da rammaricarsi per il rinvio della decisione della Corte che ...

Italia 5 Stelle - Fico : "Mai alleanza con la Lega" : In 30mila a Roma per la kermesse del M5s. Di Maio: "Il sistema è vivo e lotta contro di noi e prova a riprendersi lo Stato"

Italia 5 Stelle - Di Maio : realizzato metà del programma - non mi monto la testa - Fico : 'No allenze con la Lega' : Di Maio: "Mezzo programma realizzato, non mi monto la testa" - "In 4 mesi e mezzo risolviamo il problema a gente maltrattata da Stato e banche. Poi abbiamo detto a Cirino Pomicino che d'ora in poi ...

Fico : a elezioni no alleanza con la Lega : 22.48 "Abbiamo formato un governo politico che nasce su un contratto, ma non su un'alleanza, perché l'alleanza la fai sui valori". Così il presidente della Camera Fico dal raduno del M5s a Roma. "Ci sono problemi",ha ammesso."Cose che piacciono e che non piacciono.Si lavora sul filo rosso, ma nessuna alleanza con la Lega a nessun livello, né nazionale, né regionale,né europeo. Lavoreremo con la Lega finché sarà possibile",ha detto Poi: "Il ...

M5s al Circo Massimo - Fico : no alleanza con Lega alle elezioni : "Non ci dobbiamo mai dimenticare chi eravamo ieri, questo è uno dei punti fondamentali perché spesso si arriva nei Palazzi e ci si accomoda". Questo il richiamo del presidente della Camera Roberto ...

