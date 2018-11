Fico contro Salvini | ' Dobbiamo aderire al Global Compact'

L'affondo di Fico sul decreto Sicurezza è solo l'inizio dello scontro sul Global compact : L'affondo arriva nel momento più difficile. Roberto Fico dà un nuovo colpo all'integrità del Movimento 5 Stelle quando Luigi Di Maio è sotto botta per la vicenda del lavoro nero nell'azienda del padre. L'assenza del presidente della Camera nel momento del voto al decreto legge Sicurezza è stata notata ma fino a questa mattina dal mondo pentastellato è stata tenuta sotto silenzio. Poi a rompere questo ...

Regeni - il Parlamento egiziano contro Fico. E Moavero convoca l'ambasciatore : «Il presidente del Parlamento italiano» Roberto Fico «ha assunto una posizione unilaterale che va oltre le inchieste, non fa gli interessi dei due paesi né aiuta a giungere...

Regeni - Italia convoca ambasciatore egiziano Parlamento del Cairo contro Fico : "Tutto quello che si fa come aziende in Egitto riguarda il libero mercato, ma è chiaro ed evidente che in un quadro di relazioni che riguardano anche l'economia tutto risentirà delle mancate risposte ...

Regeni - il Parlamento egiziano contro Roberto Fico : 'Ingiustificabile' - Moavero convoca l'ambasciatore : Il Parlamento egiziano "ha espresso il proprio rammarico per le dichiarazioni e l' atteggiamento ingiustificabile da parte del presidente Roberto Fico " sul caso di Giulio Regeni. Fico ha annunciato, ...

Fico : sì Global compact - no dl Sicurezza - scontro con Salvini : Roma,, askanews, - Sì al Global compact, il documento dell'Onu sull'immigrazione, no al Decreto legge Sicurezza. Parlando con i giornalisti a margine di un convegno all'Accademia dei Lincei, il ...

Regeni - il Parlamento egiziano contro Roberto Fico : 'Ingiustificabile' : Il Parlamento egiziano "ha espresso il proprio rammarico per le dichiarazioni e l'atteggiamento ingiustificabile da parte del presidente Roberto Fico" sul caso di Giulio Regeni. Lo si legge in un ...

Da «ha letto il testo?» a «la mia assenza non casuale» : scontro Fico-Salvini sul Dl Sicurezza : Il presidente della Camera: «Prendo le distanze». Il vicepremier: «Non capisco dove sia il problema»

M5S : Fico - contro Di Maio fango : Questo non e' modo di fare, non e' piu' politica, sono attacchi personali ingiustificati, che nella nostra societa' fanno solo male, non hanno senso". 30 novembre 2018 Diventa fan di Tiscali su ...

Di Maio - Fico : “Fango contro di lui - ha la mia solidarieta`”. E replica a Salvini : “Dl Sicurezza? Io li leggo i provvedimenti” : “È chiaro che l’ho letto. Io leggo i provvedimenti”. Dopo le sue critiche al decreto Sicurezza, passato in via definitiva dopo l’approvazione alla Camera, e la replica del ministro Salvini (“Ma l’ha letto?”, ndr), il presidente della Camera Roberto Fico è tornato sul caso a margine di un convegno all’ Accademia dei Lincei, per rivendicare come le sue critiche al provvedimento siano di merito. Ma ...

Migranti - Fico contro la Lega : 'Dovremmo aderire al Global Compact' - Poi prende le distanze dal dl Sicurezza : "Assolutamente sì, ritengo che l'Italia dovrebbe aderire al Global Compact " . Lo ha affermato il presidente della Camera Roberto Fico, invitando "tutti a leggersi davvero il contenuto di questo ...

Auto contro scooter in via Milano - trafFico in tilt : BOLZANO . Erano circa le 12.40 quando in via Milano si è verificato un incidente stradale, che ha coinvolto un'Automobile ed uno scooter. Sul posto Croce Bianca e vigili urbani. Disagi per il traffico ...

Mutui - che cosa dice il graFico del Sole citato da Castelli contro Padoan : L’esponente 5stelle ha citato un grafico pubblicato da Il Sole 24 Ore nella polemica con Padoan sui Mutui. Ma l’articolo non sostiene la sua tesi...

Mutui - che cosa dice il graFico del Sole citato da Castelli contro Padoan : Per ora non si tratta di aumenti preoccupanti tali da avere un impatto serio sull'economia ma se lo spread resta alto, il rincaro sul costo del debito di famiglie e imprese rischia di farsi ben più ...

Con lo scooter rubato si schianta contro lo spartitrafFico - 22enne nei guai per ricettazione : Un 22enne rumeno si è schiantato con uno scooter rubato a giugno contro il muretto spartitraffico all'ingresso di Carovigno.