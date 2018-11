Fca Pomigliano - il ritorno dell'Alfa dopo dieci anni e la scommessa della Panda ibrida : «Stabilimento strategico» : Le assemblee dei lavoratori di Pomigliano sono state convocate ieri mattina dai sindacati metalmeccanici firmatari dell'accordo del 2010 e dalle Rsa. Ce ne saranno due oggi, una per ogni turno,...

Fca - a Pomigliano il suv Alfa - a Mirafiori la 500 elettrica; investirà 5 miliardi in Italia : Torino, 29 nov., askanews, - Tredici modelli, tra nuovi lanci e restyling, di cui 12 ibridi o elettrificati per un investimento sull'Italia fino al 2021 da 5 miliardi. E' questo in estrema sintesi il ...

Gruppo Fca - La Suv compatta Alfa Romeo assegnata a Pomigliano : Tredici nuovi modelli o restyling di modelli esistenti e nuove motorizzazioni con impiego di tecnologia ibrida o elettrica. questo il piano del Gruppo FCA per l'Italia per il triennio 2019-2021, illustrato ai sindacati dal nuovo numero uno dell'area Emea, Pietro Gorlier. Degli 8,5 miliardi di investimenti destinati all'intera regione Emea, cinque saranno destinati all'Italia. Le prime parole di Gorlier. "L'Italia resta al centro del piano ...

Fca : a Pomigliano il Suv Alfa - a Melfi la Jeep - a Mirafiori la 500 elettrica. Rinviata l’uscita dal diesel : Presentato ai sindacati il piano industriale 2018-2022: Fca investirà 5 miliardi in Italia. Previsto il lancio o restyling di 13 modelli. A Mirafiori la nuova piattaforma per la produzione della 500 elettrica. I sindacati: il piano garantisce la piena occupazione negli stabilimenti italiani...

Fca : a Pomigliano il Suv Alfa - a Melfi la Jeep - a Mirafiori la 500 elettrica : Presentato ai sindacati il piano industriale 2018-2022: Fca investirà 5 miliardi in Italia. Previsto il lancio o restyling di 13 modelli. A Mirafiori la nuova piattaforma per la produzione della 500 elettrica...

Pomigliano d’Arco - gli operai licenziati Fca contestano Di Maio : “Dicci che non puoi fare niente per noi. Non prenderci in giro” : Il ministro del Lavoro Luigi di Maio, in visita a Pomigliano d’Arco, è stato contestato dai 5 operai Fca licenziati nel 2014 per aver protestato con un fantoccio con le sembianze dell’allora ad Marchionne impiccato. Il vicepremier ha incontrato il gruppo di lavoratori, radunati da Don Peppe Gambardella (“il prete operaio”), in un fuori programma colto in esclusiva dal giornalista si Ala News. Tra questi, Mimmo Mignano e i ...

Fca - il tribunale accoglie ricorso di 23 lavoratori contro cig a Pomigliano : Il tribunale del Lavoro di Nola ha sancito l'illegittimità della sospensione di cassa integrazione, da luglio del 2014 a luglio del 2015, per 23 lavoratori del reparto logistico Fca di Nola, in quanto ...

Nuovi ordini per la Panda e Fca annulla tre giornate di cassa integrazione a Pomigliano : Nuovi ordini per la Panda, e Fca annulla tre giornate di cassa integrazione, delle otto previste a fine ottobre, per gli operai dello stabilimento di Pomigliano d'Arco. Lo ha reso noto Antonio Accurso,...

Fca - ombre sul futuro di Pomigliano e Pratola Serra : Stabilimenti di eccellenza, come Pomigliano, in cerca di una mission nuova quanto affidabile sul piano commerciale e tecnologico. Impianti come Melfi, dove verranno investiti altri 200 milioni per la ...

Operai Fca di Pomigliano protestano sul tetto del Municipio I di Roma : "Di Maio dov'è?" : Due Operai della Fca di Pomigliano d'Arco sono saliti sul tetto della sede del I Municipio di Roma per protestare contro il licenziamento di cinque lavoratori che avevano inscenato nel 2014 il funerale dell'ad Sergio Marchionne davanti ai cancelli dello stabilimento.Uno dei due manifestanti è Mimmo Mignano, tra i licenziati, che lo scorso 6 giugno aveva minacciato di darsi fuoco sotto la casa del ministro del Lavoro, Luigi Di Maio per ...

Fca Pomigliano chiude otto giorni : 'Improvvisa flessione di mercato' : otto giorni di chiusura collettiva per lo stabilimento Fca di Pomigliano d'Arco, sono stati comunicati oggi ai sindacati dall'azienda, per 'una improvvisa flessione di mercato'. Lo stabilimento ...