Fca | 5 miliardi di investimenti in Italia Il piano di Manley e Gorlier prevede la piena

In continuità con Sergio Marchionne. Fca crede ancora nell'Italia : 5 miliardi di investimenti e piena occupazione nel 2021 : "Non chiudiamo stabilimenti, non mandiamo a casa nessuno". Nel suo ultimo discorso ufficiale, pronunciato a Balocco in occasione della presentazione del piano industriale, Sergio Marchionne aveva le idee bene chiare sugli impegni che Fca era chiamata ad assumere nei confronti dell'Italia. Perché il manager che ha guidato la fusione tra Fiat e Chrysler, portando la casa automobilistica sul banco dei player mondiali dell'automotive, non ha ...

Fca - possibile cessione per Comau. Dall'operazione fino a 2 miliardi di dollari : MILANO - Fca starebbe valutando la cessione di Comau, la società di automazione e robotica industriale, ad una cifra variabile tra gli 1,5 e i 2 miliardi di dollari. Lo scrive Bloomberg citando fonti ...

Fca - da Marelli maxi cedola da 2 miliardi. Frena l'utile ma confermati i target 2018 : MILANO - Fca chiude il terzo trimestre con un utile netto in calo del 38% a 564 milioni di euro, -33% a parità di cambi di conversione,. Sul dato però pesa la posta straordinaria dei costi stimati in ...

MAGNETI MARELLI/ Fca vende a Calsonic Kansei : affare da 6 - 2 miliardi - volo in borsa : MAGNETI MARELLI è stata venduta da Fca a CK Holdings per 6,2 miliardi di euro. La notizia era già nell'aria da alcune settimane. La sede italiana resta a Corbetta(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 13:08:00 GMT)