Fattura elettronica | nuove regole per la differita dal 1 gennaio

Tutte le ultime novità sul rebus Fattura elettronica : L'articolo del commercialista Giuliano Mandolesi fattura elettronica, incontri serrati tra Agenzia delle entrate e Garante privacy. Obiettivo trovare una soluzione entro dicembre per far partire la ...

Fatturazione elettronica 2019 : tutti gli esclusi - novità nel Decreto fiscale : Il Decreto fiscale approvato, con tanto di emendamento omnibus, ha modificato leggermente l’impianto del testo iniziale, anche in materia di Fatturazione elettronica 2019. L’ultimo emendamento approvato propone l’esonero dall’obbligo per gli operatori sanitari. Categoria che dunque, a Decreto approvato, si aggiungerà a tutti gli altri beneficiari dell’esenzione dall’obbligo di invio. Vediamo un po’ più in dettaglio la mappa di tutti gli esclusi ...

Dl Fisco - via libera del Senato : va alla Camera. Sulla Fattura elettronica sanzioni soft fino a settembre 2019 : Nessuna sanzione fino al 30 settembre 2019 per chi non utilizza la fattura elettronica, se si tratta di contribuenti che versano l’Iva ogni mese. La moratoria è una delle ultime novità entrate nel decreto fiscale durante il passaggio nell’Aula del Senato, che mercoledì ha dato il via libera al testo con 147 sì, 104 no e 6 astenuti. Ora il decreto, che ha imbarcato norme su materie che con il Fisco non c’entrano nulla, va alla ...

Camera di Commercio : Due seminari gratuiti sulla Fatturazione elettronica : La scadenza ormai è nota: dal prossimo gennaio l'obbligo di fatturazione elettronica, già in vigore nei confronti della Pubblica Amministrazione, scatterà anche nei rapporti commerciali tra imprese e ...

La Fatturazione elettronica sarà senza proroga. Ecco i motivi : Giovanni Tria, ministro dell'Economia Oltre a queste categorie, anche i forfettari e le micro aziende con fatturato inferiore a 65 mila euro l'anno sono esentati dall'obbligo di emissione della ...

Fattura elettronica - Cuchel : commercialisti pronti a class action : Pisa, askanews, - Contro le insoddisfacenti risposte giunte fino ad oggi dal governo sui problemi legati alla Fatturazione elettronica i commercialisti sono pronti a scendere in piazza e a mettere in ...

Fattura elettronica : nessun rinvio - ma più esenzioni e meno multe : Il leghista Massimo Bitonci, sottosegretario al ministero dell'Economia, ha detto in commissione Finanze al Senato che "per almeno due milioni di partite Iva non ci sarà l'obbligo di emettere la ...

Economia. A Cervia incontro con esperti del Settore Fiscale su Fatturazione elettronica : Domenica 25 Novembre 2018 - Cervia Lunedì 26 novembre, alle ore 20.30 , presso la Sala Riunioni Uffici Tecnici del Comune di Cervia in Piazza XXV Aprile, si terrà il focus ' Verso la fatturazione ...

Fatturazione elettronica - commercialisti e imprese si preparano a Savona : Dalla prima pagina ECONOMIA & LAVORO Economia e lavoro: oltre 12 mila apprendisti nell'artigianato ligure 2018-10 Redazione Corsara ECONOMIA & LAVORO Le titolari artigiane liguri crescono due volte ...

Fattura elettronica : niente sanzioni fino a settembre : E' questo l'orientamento del Governo espresso dal sottosegretario all'Economia, Massimo Bitonci, per garantire un debutto ancora più soft. Moratoria Si tratta dell'articolo 10 del decreto fiscale, in ...

Fatturazione elettronica : il primo gennaio si parte : Non convince, poi, la sbandierata necessità che la Fatturazione elettronica sia stata messa a bilancio in quanto - sostengono i tecnici del ministero dell'Economia - comporterà un incasso maggiorato ...

Minimi e forfetari : nessun obbligo di conservazione Fattura elettronica 2019 : Secondo quanto previsto dalla normativa che ha istituto l’obbligo della Fattura elettronica, in vigore dal prossimo gennaio, sono esonerati dall’emissione del documento elettronico i contribuenti (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011) e quelli che rientrano nel “regime forfettario” (art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190 del 23 dicembre ...

Fattura elettronica senza sanzioni fino a settembre 2019 - Informazione Fiscale : Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Fattura elettronica senza sanzioni fino a settembre 2019 Pubblico MEF - Ministero dell'Economia e delle Finanze Fattura D.p.r. 633/1972 o ...

Fattura elettronica : ipotesi sanzioni a partire da settembre 2019 : La Fattura Elettronica, come confermato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria partirà ufficialmente dal prossimo 1 gennaio 2019. Tutt'altro discorso invece per le sanzioni relative alla mancata o erronea trasmissione della stessa Fattura Elettronica. Se inizialmente il Governo M5S - Lega era orientato a concedere una moratoria di soli sei mesi, ora sembrerebbe che l'orientamento sia mutato. E, probabilmente, l'Esecutivo pare ...