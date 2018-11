Fattura a 28 giorni | multate Tim e WindTre Scade a dicembre il termine per i rimborsi

Alle strette Vodafone per il rimborso della Fatturazione a 28 giorni : comunicazione ufficiale ai clienti : Giornata quella di oggi 28 novembre densa di novità relative a Vodafone e al rimborso della fatturazione a 28 giorni. Nella prima mattinata abbiamo riportato l'azione legale intrapresa dall'operatore rosso e pure da TIM nei confronti del TAR del Lazio. Lo scopo è quello di sospendere proprio i risarcimenti ai clienti che sono stati costretti per molto tempo a sostenere una spesa telefonica non calcolata sul mese solare ma su sole 4 settimane di ...

Non si arrendono TIM e Vodafone contro i rimborsi per Fatturazione a 28 giorni : risarcimento in ritardo? : Incredibile ma vero: TIM e Vodafone sono di nuovo all'attacco contro i rimborsi per fatturazione a 28 giorni dovuti ai loro clienti che, nel corso del 2017 in particolar modo, hanno subito un aggravio della loro spesa telefonica mensile per mancato calcolo delle tariffe per mese solare. La scorsa settimana gli operatori già avevano ottenuto un aiuto inaspettato dal TAR del Lazio che aveva accolto i ricorsi degli operatori (anche Fastweb e Wind) ...

TIM e Vodafone non ci stanno e impugnano la sentenza del TAR sulla Fatturazione a 28 giorni : TIM e Vodafone non accettano la sentenza del TAR del Lazio e hanno deciso di presentare ricorso, chiedendo la sospensione della sentenza.

Il CEO di Iliad punzecchia gli altri operatori italiani : ora rimborsate le somme dovute per la Fatturazione a 28 giorni : Il CEO di Iliad ha commentato su Twitter il provvedimento sulla fatturazione a 28 giorni emesso dal TAR e le sue parole scateneranno nuove polemiche

Info richiesta rimborsi Vodafone - TIM - Wind e Tre su Fatturazione a 28 giorni - quali importi? : Entro la fine dell'anno scatteranno i rimborsi Vodafone, TIM, Wind e Tre per la fatturazione a 28 giorni: il TAR del Lazio, come vi abbiamo raccontato ieri in questo articolo dedicato, ha rifiutato il ricorso presentato dagli operatori nazionali, ottenendo, in compenso, l'abolizione della relativa multa. Da qui fino al 31 dicembre 2018, i consumatori potranno esultare, anche se a metà, ed essere risarciti degli aumenti dell'8.6% nel frattempo ...