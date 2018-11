Facebook porta anche in Australia la sezione Today In | e l' arricchisce di avvisi ed alert

Facebook Messenger ha subito importanti modifiche grafiche : date il benvenuto al nuovo e semplificato aspetto dell’applicazione : Facebook ha deciso, proprio lo scorso maggio, durante l’evento F8 (che ogni anno accoglie numerosi sviluppatori), di rivedere la grafica della propria applicazione […] L'articolo Facebook Messenger ha subito importanti modifiche grafiche: date il benvenuto al nuovo e semplificato aspetto dell’applicazione proviene da TuttoAndroid.

Comincia la vendita negli Usa di Facebook Portal : Dopo alcune polemiche circa la gestione della privacy di Portal, Facebook ha pubblicato un post in cui chiarisce la sua politica, affermando che gli oggetti non sono nati per 'ascoltare, sbirciare, ...

Come si comportano i giornali su Facebook? : (Foto: Getty Images) Per molti anni, Facebook è stato considerato dall’editoria online Come uno dei suoi migliori alleati. Nonostante il social network conquistasse una percentuale sempre maggiore degli investimenti in pubblicità digitale (spartendosi la torta con Google), garantiva comunque alle testate un costante e massiccio afflusso di lettori. Era sufficiente attirare una fanbase più o meno ampia (in base alla notorietà del marchio e anche ...

Adescata su Facebook e portata in Spagna : poi drogata e violentata : Una 18enne romena cresciuta a Ragusa è stata Adescata su Facebook da un uomo della sua stessa nazionalità e poi portata in Spagna per prostituirsi

Facebook Messenger 4 porta tante novità per l’app di messagistica : Facebook qualche anno fa, con la diffusione mondiale degli smartphone, ha portato la sua amata chat ad un livello superiore: trasformandola in un applicazione. Gli utenti da allora hanno sempre potuto continuare a chattare con leggi di più...

Facebook scivola sui dati raccolti dal suo smart display Portal : Alla presentazione i top manager hanno spiegato che nessun dato sarebbe stato utilizzato per la pubblicità. Ora tornano sui propri passi: le videochat sul dispositivo passano da Messenger e dunque forniranno le solite informazioni che il social raccoglie da quel genere di...

Anche Facebook Portal usa i dati degli utenti per pubblicità : Quando Facebook ha annunciato Portal , la sua risposta ad Amazon Echo Show e Google Home Hub, ha insistito sul fatto che il dispositivo non avrebbe raccolto e usato i dati dell’utente. Questa è stata una rivelazione sorprendente e gradita considerato che leggi di più...

Facebook Portal potrà raccogliere i dati per mandare pubblicità su misura agli utenti? : (Immagine: Facebook) Facebook Portal è stato annunciato lo scorso 8 ottobre ma è già finito sotto la lente vigile e severa degli esperti di sicurezza. Il primo prodotto hardware di Menlo Park, un dispositivo smart per la casa con a bordo l’assistente virtuale Alexa, ha insospettito i detrattori di Facebook i quali, in sostanza, hanno cercato di capire come mai e perché, nonostante i venti di burrasca che si abbattono sul quartier generale del ...

YouTube prepara le pubblicità per le TV mentre Facebook potrebbe sfruttare Portal per annunci mirati : Con un post sul blog ufficiale, il team di Google annuncia il lancio di un nuovo servizio dedicato agli inserzionisti pubblicitari su YouTube L'articolo YouTube prepara le pubblicità per le TV mentre Facebook potrebbe sfruttare Portal per annunci mirati proviene da TuttoAndroid.

'Un team di esperti per portare l'innovazione a scuola' - la promessa su Facebook del ministro dell'Istruzione - : ... vorrei spendere due parole anche sulla mia idea di innovazione del mondo dell'Istruzione". Il sogno di una scuola che non rimane indietro rispetto alle innovazioni è quello che ha il ministro, ...

Portal - il nuovo dispositivo per effettuare videochiamate targato Facebook : Facebook ha lanciato un nuovo dispositivo per semplificare le videochiamate effettuate tramite Messenger. Si chiama Portal ed è una sorta di smartphone con schermo intelligente, dotato di una fotocamera con un campo visivo di 140 gradi. leggi di più...

Come funziona Portal - lo smart display di Facebook per le videochiamate : Mentre Facebook è ancora al lavoro per riguadagnarsi la fiducia degli utenti dopo il caso Cambridge Analytica, il gruppo guidato da Mark Zuckerberg punta a metterti una videocamera e un microfono in salotto. Queste sono le due componenti principali di Portal, il primo prodotto hardware a marchio Facebook in assoluto che punta a darti una mano a tenerti in contatto con gli amici. Si tratta di uno smart display, ossia una sorta di evoluzione degli ...

Facebook : "Italia mercato importante - al via Binario F" : "Per Facebook le potenzialità del sistema Italia sono ben chiare, per noi è un mercato importante". Parola del Country Director di Facebook Italia, Luca Colombo, per il quale Binario F, l'hub per la ...

Che cos’è e come funziona Portal - il primo prodotto di Facebook : Facebook lancia il suo smart display: ecco Facebook PortalFacebook PortalFacebook PortalFacebook PortalFacebook PortalFacebook Portal+Facebook Portal+Facebook Portal+Facebook Portal+Facebook Portal+E così anche Facebook ha lanciato il suo dispositivo smart domestico. In queste ore il social network di Mark Zuckerberg ha annunciato l’arrivo — decisamente in sordina rispetto a quanto previsto inizialmente — di Facebook Portal, un display da ...