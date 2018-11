Fabrizio Corona e Ilary Blasi | la lite in diretta tv? Tutto finto

Grande Fratello Vip 2018 - la lite tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi? Tutto concordato - ecco la prova : La lite tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi al Grande Fratello Vip 2018 ha entusiasmato i telespettatori e ha scritto una nuova pagina di trash tv ma, purtroppo per noi, sarebbe stata studiata a tavolino per favorire gli ascolti (non brillanti) della corrente edizione del reality di Canale 5. Questo almeno è quel che afferma un documento ufficiale depositato agli atti del procedimento in cui il Tribunale di Sorveglianza di Milano deve decidere se ...

Fabrizio Corona : 200 mila euro da Mediaset per recitare una parte al GF e a Verissimo : Sono tante e molto interessanti le rivelazioni che ha fatto il "Corriere della Sera" alcune ore fa: prima che la Procura di milano confermasse l'affidamento terapeutico a Fabrizio Corona, respingendo la richiesta dell'accusa di farlo tornare in carcere, sul sito del quotidiano è apparsa una notizia che ha scatenato il mondo del gossip. Sul web, dunque, si dice che gli avvocati dell'ex re dei paparazzi abbiano raccontato ai giudici tutta la ...

Fabrizio Corona si salva dal carcere : resta in affidamento terapeutico : Milano, 30 nov., askanews, - Fabrizio Corona non deve tornare in carcere: l'ex re dei paparazzi resta in affidamento terapeutico e non dovrà tornare in carcere. Lo hanno stabilito i giudici del ...

Fabrizio Corona non torna in carcere - il tribunale conferma l'affidamento terapeutico : Il tribunale di Sorveglianza di Milano ha respinto la richiesta della Procura Generale di Milano di far tornare Fabrizio Corona in carcere. E' stato quindi confermato all'ex 're dei paparazzi' l'affidamento in prova terapeutico. Per i magistrati, l'ex agente fotografico ha rispettato il programma "trattamentale e terapeutico" concordato e per questo hanno dato una valutazione "positiva" ...

Fabrizio Corona non tornerà in carcere. Il Tribunale di Sorveglianza : “Sta facendo un buon percorso di riabilitazione” : Fabrizio Corona non deve tornare in carcere. È questa la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano che ha respinto la richiesta della Procura Generale e ha confermato però l’affidamento terapeutico, per disintossicarsi dalla dipendenza psicologica dalla cocaina. I giudici hanno riconosciuto così che le uscite fatte in questo periodo dall’ex re dei paparazzi erano per lavoro, come sostenevano il suo avvocato Antonella ...

Niente carcere per Fabrizio Corona - lui anticipa la decisione del tribunale sui social : “Grazie ai magistrati di sorveglianza” : Nei giorni scorsi, dopo l’udienza davanti ai giudici della Sorveglianza di Milano, era stata formulata la richiesta di riaprire le porte del carcere per Fabrizio Corona, per scontare gli ultimi 9 mesi di condanna. Secondo l’accusa l’ex fotografo dei vip avrebbe più volte violato le regole dell’affidamento terapeutico in prova. La rappresentante dell’accusa, in occasione dell’udienza, ha elencato le violazioni delle ...