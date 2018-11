Fabregas e le voci sul Milan | “voglio giocare di più e se il rinnovo non arriva…”

sportfair

(Di venerdì 30 novembre 2018) Cescsvela i propri problemi con Sarri ed il calciatore del Chelsea potrebbe lasciare il Chelsea nei prossimi mesi Cescè stato accostato nelle ultime settimane alcon notevole insistenza. Il calciatore ha rivelato di voler lasciare il Chelsea a causa dello scarso utilizzo fatto da Sarri in questa prima fase di stagione: “Sto bene a Stamford Bridge, ma è chiaro che ogni calciatore vorrebbedi più. Io regista? È un ruolo nuovo e sto crescendo. Non ci gioco da quando avevo 10-12 anni, ai tempi della Cantera del Barcellona. Devo imparare cose nuove, ma penso che posso dare il mio contributo anche in altre posizioni. È una soluzione che potrà essere adottata nel caso in cui la situazione sarà ancora questa. Io e Sarri abbiamo avuto una conversazione su questo tema”. In merito ad eventuali trattative di mercato,ai microfoni dei ...