F1 Mercedes | Wolff | «Hamilton un uomo nuovo»

Gp Abu Dhabi - Toto Wolff svela : “la Mercedes correrà con i fori aperti nei cerchi! La Ferrari non voleva” : Toto Wolff, team director della Mercedes, ha parlato della decisione di correre con i fori aperti nei cerchi sulle W09 nel Gp di Abu Dhabi Toto Wolff, team director della Mercedes, ha affermato che ad Abu Dhabi il suo team potrebbe optare per correre con i fori aperti nei cerchi sulle W09. La modifica che tanto ha fatto discutere nelle scorse settimane, potrebbe essere inserita ad Abu Dhabi, dato che il Mondiale è ormai stato assegnato e ...

F1 - Wolff disegna il futuro di Ocon : “sarà terzo pilota Mercedes nel 2019 - lavorerà molto al simulatore” : Il team principal della Mercedes ha parlato del futuro del pilota francese, sottolineando come farà da riserva nella prossima stagione Tutte le porte si sono chiuse per Esteban Ocon, l’ultima è stata quella della Williams che ha scelto Kubica per affiancare Russell nel 2019. Per il francese dunque non resta che rimanere all’ovile Mercedes, imparando i segreti della monoposto e puntare al posto di Bottas per il 2020. Photo4 / ...

F1 Mercedes - Wolff : «Lotta incredibile - titolo più bello» : INTERLAGOS - ' Per tutto l'anno abbiamo avuto una lotta incredibile con la Ferrari: una battaglia fra due grandi marchi con tanto rispetto. Questo è il titolo più bello '. Toto Wolff festeggia così il ...

F1 - Vettel fa visita agli uffici Mercedes in Messico : Wolff sorpreso… in mutande [VIDEO] : Il pilota tedesco si è presentato in Messico negli uffici della Mercedes per fare i complimenti al team, sorprendendo però Toto Wolff in mutande Gustoso e divertente il siparietto andato in scena in Messico tra Sebastian Vettel e Toto Wolff, sorpreso in mutande dal pilota tedesco al termine della gara che ha assegnato il titolo piloti a Hamilton. Recatosi presso gli uffici della Mercedes per complimentarsi con il team, il ferrarista ha ...

F1 - Wolff tiene sulla corda la Mercedes : “ad Austin la Ferrari ci ha preso punti - in Messico voglio la vittoria” : Dopo la vittoria della Ferrari ad Austin, il team principal della Mercedes ha chiesto di tenere alta la concentrazione in Messico per vincere entrambi i titoli mondiali La vittoria di Raikkonen ad Austin non è andata giù a Toto Wolff, costretto ad assistere al trionfo del Cavallino su una pista storicamente favorevole alle Frecce d’Argento. photo4/Lapresse I punti di vantaggio nella classifica Costruttori sono diminuiti, per questo ...

F1 - Mercedes - Wolff cauto sul countdown iridato di Hamilton : 'Dobbiamo rimanere concentrati e continuare a lavorare' : Se Hamilton dovesse vincere ad Austin e Sebastian Vettel non centrasse almeno il secondo posto, l'inglese della Stella si laureerebbe campione del mondo a tre gare dalla conclusione del campionato. ...

F1 – Il segreto del ‘mood Mercedes’ e gli ordini di scuderia : Toto Wolff senza filtri dopo Suzuka : Contento per la doppietta Mercedes a Suzuka, Toto Wolff ha spiegato che aria si respira nel team, chiarendo la posizione di Bottas in merito agli ordini di scuderia Anche nel gp di Suzuka è la Mercedes a farla da padrone. Hamilton trionfa sul tracciato giapponese, Valttery Bottas chiude in seconda posizione e firma una strepitosa doppietta per le Frecce d’Argento. Nel post gara, il direttore esecutivo della Mercedes, Toto Wolff, è ...

F1 Mercedes - Wolff : «Rimangono ancora sei gare e molti punti da segnare» : ROMA - 40 punti di vantaggio nella classifica piloti di Hamilton su Vettel sono tanti, ma il team principal della Mercedes Toto Wolff sa che nella Formula 1 le cose possono cambiare velocemente e ...

